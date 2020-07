AKBB’den Isparta Belediyesine Sosyo veKültürel Belediyecilik Uygulamaları ÖdülüIsparta Belediyesi Down Sendromlu ve Zihinsel Engelli gençlerin toplumla bütünleşmesi, hayatlarını kolaylaştırmaya, kamusal alanda hareketliliğine, ekonomik hayata katılımına hizmet eden “+1 Mutluluk Down Market Projesiyle”, Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları dalında birinciliğe layık görüldü.Isparta Belediyesinin, Karınca Zihinsel Engelliler Derneği ile birlikte sürdürdüğü +1 Mutluluk Down Market Projesi kapsamında, Down sendromlu gençlerin oluşturduğu Mehter Takımı düzenlenen törende katılımcıların ilgi odağı olurken büyük beğeni topladı.Yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin niteliğinin artırılması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi, belediye projelerinin desteklenmesi ve başarılı belediye başkanlarının da teşvik edilmesini sağlamak amacıyla AKBB tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni Mimar Sinan Kongre Merkezinde düzenlendi.AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Fahretdin Gözgün, Hakkı Kaya, Uğur Büyükçulcu ile çok sayıda il ve ilçe belediye başkanının katıldığı program AKBB tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.Törenin açılış konuşmasını yapan AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 2019 yılı itibariyle Akdeniz Belediyeler Birliği’nin 5. Akdeniz Belediyecilik ödüllerini tertip ettiğini söyledi. Tütüncü, “5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nın 2015 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz bu belediyecilik ödül törenleri belediyelerimizin aslında yapmış olduğu çalışmaların literatüre girmesi, kayıtların içerisine girmesi amacıyla, hem de diğer belediyelerimize belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmaları örnek olarak sunmak göstermek ve birbirimizin tecrübesinden faydalanmak amaçlarını taşımaktaydı. İnancım odur ki; demokrasilerde belediyelerimizin performanslarına ve belediye başkanlarımıza ödülü sadece ve sadece halk verir. Zaten hepimiz 5 yılda bir gerçekleşen yerel seçimlerle halkımızın karşısına geçiyor, onların güvenoylarını talep ediyoruz. “ dedi.“Bizim yapmış olduğumuz şey, aslında yapılan güzel projelerin örnek projelerin bir belediyecilik literatürüne girmesine vesile olmasından ibarettir.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bizim yaptığımız şey aslında bir ortak aklın buluşmasına dönüşmesine bir adım atmaktır. Aslında bizim yapmak istediğimiz şey bu projeleri gerçekleştirirken bizlerle birlikte işbirliği yapan, bizlere katkı sağlayan, çok değerli teknik ekibimizin personelimizin onure edilmesidir. 2015 yılından bu yana 5 defa tertip ettiğimiz bu belediyecilik ödüllerinde müracaat eden bütün projeleri her yıl Akdeniz Belediyeler Birliği bir kitap haline getiriyor. Antalya'nın ve Türkiye'nin önemli kütüphaneleri başta olmak üzere belediyecilikle ilgili birçok kitaplığa bu kitaplar gönderilmektedir” şeklinde konuştu.Belediyecilik proje yarışmasına, belediyecilik ödüllerine özel bir önem verdiklerini ve her yıl daha da geliştirerek devam etmek istediklerini aktaran Tütüncü, “Böylesi bir yarışmayı önemseyip, yarışmaya müracaat etmek çok önemli bir iştir. Her yıl artarak, proje yarışmamız farklı bir heyecanla belediye başkanlarımız tarafından karşılanmakta, onların zihinlerinde bu şekilde bir tanımlamayla karşılık bulması, bu yarışmanın geleceğe dönük hedefleri açısından da gelecek yolculuğu bakımından da son derece önemlidir” diye konuştu.AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasını “ En önemlisi birlik çatısı altında birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Ben ödül kazanan, yarışmayı ciddiye alıp buraya projelerini gönderen bütün arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkürü borç bildiğimi ifade ediyorum” derken, “Isparta Belediyemiz bugün bizlere çok hoş bir sürpriz yapmışlar. Down sendromlu kardeşlerimizden oluşan mehteran ekibi güzel bir dinleti sundu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu yarışmaya ilgi duyan tüm belediye başkanlarımıza ve hayata geçen bu projeleri halka armağan eden bütün belediye çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim” görüşlerinde bulundu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim çalışmaları esnasında Karınca Zihinsel Engelliler Derneğini ziyaretini hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de, “Orada öyle güzel bir sevgi var ki, sessiz ama gözleriyle o kadar mana ifade eden sevgiydi. Başkanımız ‘bu sevgi karşılıksız kalmayacak’ diyerek göreve gelir gelmez ‘+1 çocuklarımızla birlikte bir çalışma yapalım. Üretilen birçok ürün var bunların market çalışmalarını yapalım, akabinde de bir mehteran takımı kuralım’ dediler ve içten, samimi bir mehteran takımımız çıktı. Bu noktada sayın başkanımız oldukça duyarlı. Gençlerimizin de yoğun tempo ile çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasına 14 belediye tarafından 29 proje ile başvuruldu. 5 kategoride yapılan başvurular akademisyen, meslek odası temsilcileri ve encümen üyelerinden oluşan jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Değerlendirmeler sonrasında Isparta Belediyesi Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorisinde “+1 Mutluluk Down Market” Projesiyle birinciliğe layık görüldü. Aynı kategoride“Aynur&İrfan Kamil Bileydi Yaşlılar Kreşi” ile ikinciliği,ise “Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti” projesiyle üçüncülüğe layık görüldü.AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından Isparta Belediyesine verilen ödülü Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün aldı.5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması ayrıca Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorisi haricinde “İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler”, “Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları”, “Üst Yapı Çalışmaları” ile “Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama” Projeleri kategorilerinde gerçekleştirilirken, törende ayrıca