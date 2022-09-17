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ISPARTA'DA ÜÇ BANT BİLARDO İL ŞAMPİYONASI
ISPARTA'DA ÜÇ BANT BİLARDO İL ŞAMPİYONASI
TÜRKİYE
Tarih:
16.09.2022 18:52
G.Tarihi:
17.09.2022 01:12
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ÜÇ BANT BİLARDO İL ŞAMPİYONASI
Türkiye Bilardo Federasyonu faaliyet programında yer alan ”Üç Bant Bilardo İl Şampiyonası” gerçekleştirildi. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
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