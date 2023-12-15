Başkan Veli Gök'ün Yatırımları: Eğirdir'e 300 Kişilik Öğrenci Yurdu Geliyor

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Isparta'ya kazandırılmak üzere hazırlanan 300 kişilik öğrenci yurdu inşaatının ihalesinin tamamlandığını ve 350 gün içinde tamamlanarak teslim edileceğini açıkladı.Eğirdir Belediyesi tarafından alt yapısı hazırlanan ve daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen arsada inşa edilecek 300 kişilik öğrenci yurdunun ihalesi gerçekleştirildi. Fen Mühendislik ve İnşaat Taah. Ltd. Şti. tarafından 209.900.000,00 TL bedelle üstlenilen projenin yer teslimi 6 Aralık 2023 tarihinde yapıldı.Öğrenci yurdunun bitiş tarihi 19 Kasım 2024 olarak belirlendi. Yurt, 3 bodrum, zemin, 6 kat olarak tasarlanacak ve toplamda 12.326,11 m2'lik bir alana sahip olacak. Yurt odaları ise 3 kişilik olacak.Başkan Veli Gök, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemize 300 kişilik öğrenci yurdunun yapılacak olmasından dolayı oldukça mutluyuz. Yıllardır ilçemizde üniversite öğrencilerimizin barınma sorunu ile mücadele ediyorduk. İlçemize 300 kişilik öğrenci yurdunun kazandırılmasında büyük destekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Isparta Milletvekillerimiz Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'a, Isparta Valimiz Aydın Baruş'a, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen'e, Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik'e ve tüm emeği geçenlere Eğirdir halkı adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.Isparta Valisi Aydın Baruş da yaptığı ziyaret sırasında öğrenci yurdu yapılacak alanı gezerek bilgi aldı.