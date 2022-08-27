5 KÖY DOĞALGAZA KAVUŞUYOR

DEREGÜMÜ KÖYÜ, DOĞALGAZ ALAN İLK KÖY OLACAK

Isparta’nın köylerinde yeni dönem başlıyor. İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, en kısa zamanda doğalgaz yatırımlarının köylere de ulaşması için çalışma başlatıldığını müjdeledi. İlk yatırımı Deregümü Köyü’nün alacağını, bu müjdenin de hafta sonu yapılacak Festival’de verileceğini söyleyen Başkan Keskin, “Köylerde park istenmiyor artık çünkü var. Şimdi spor salonu, spor aletleri, düğün salonu, GES isteniyor. Bu da haklı bir talep tabiki. Bu talepleri karşılamak ve daha iyi olmak için gayretimiz sürüyor. Örneğin, şimdi doğalgaza ağırlık veriyoruz. Deregümü, Kayı, Yakaören, Büyükhacılar, Küçükhacılar, Yazısöğüt, sonradan da Bozanönü ve Senirce köylerinde doğalgaz hatlarının çok yakından geçmesi sebebiyle bu sene doğalgaz verilmesi gündemde. Enerji Piyasası ile görüştük, gaz gelişi ile ilgili girişimleri başlattık. Planlama yapıldı, nüfusa bakılmaksızın gaz verilecek, ilk gazı alan da Deregümü Köyü olacak. Biz de özel idare olarak altyapı çalışmasına destek vereceğiz. Çalışma başladı, hatlar çekildi.” dedi.