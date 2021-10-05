Demir yumruk Sırbistan yolunda



Isparta Belediyespor Kulübü Boks Takımı sporcusu Ramazan Demir Zonguldak’ta yapılan büyükler Türkiye Şampiyonasında 51 kilogramda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Ramazan Demir 25 Ekim’de Sırbistan’da yapılacak Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şampiyon Ramazan Demir ve Antrenörü Melikşah Sarıca’yı kabul ederken, başarılarından dolayı kutladı ve altınla ödüllendirdi.

Isparta Belediyespor Kulübü sporcuları ve Isparta’nın spor dalında son iki yıldan buyana önemli başarılar elde ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartaspor’un 2. lige yükselmesi ve yine kulüp ve bireysel sporlarda alınan Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının kendilerini son derece memnun ettiğini belirtti.

Tüm sporcularla büyük bir gurur duyduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, son olarak Belediyespor Kulübü Boks Takımı sporcusu Ramazan Demir’in Türkiye Şampiyonluğu elde ettiğini aktarırken, başarısından dolayı kutladı. Başdeğirmen, “Türkiye Şampiyonluğunun, Balkanlara, Avrupa’ya, Dünya’ya da çıkması lazım. Avrupa ve Dünya müsabakalarında İstiklal Marşımızı söyleteceğine inanıyorum ve bunu bekliyorum. Belediyespor Kulübü sporcumuz olarak bizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğin inancındayım” dedi.

Isparta’nın spor altyapısını geliştirdiklerini belirten Başkan Başdeğirmen, 17 semt sahası yapıldığını, 3 gençlik merkezinin bitmek üzere olduğunu, üç adet spor salonu, bir tane de yarı olimpik yüzme havuzu inşaatlarının da başladığını söyledi. Isparta’ya 2 adet de UEFA standartlarında sentetik zeminli futbol sahası yapımının olduğunu kaydeden Başdeğirmen, “Bu yatırımlar Isparta’mızda bugüne kadar olmayan şeylerdi. Bunlar öğrencilerimize, gençlerimize, çocuklarımıza spor altyapıları hazırlıyor. Amacımız bu spor tesislerinde nice Ramazan Demir’leri yetiştirebilmektir. Daha güzel çalışmaları, başarıları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in destekleriyle şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Milli sporcu Ramazan Demir, “25 Ekim’de Sırbistan’da Dünya Şampiyonası var. Şampiyonada belediyemizi, şehrimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum” görüşlerinde bulundu.