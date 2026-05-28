Bayram Trafiğinde Sıkı Denetim: “Bir Anlık İhmal Hayat Karartabilir”

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince şehir genelinde trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü duyurdu. Bayram yoğunluğu nedeniyle yollarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ekiplerin birçok noktada uygulama yaptığı belirtildi.

Emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamada sürücülere önemli uyarılarda bulunularak, hız limitlerine mutlaka uyulması, emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi ve direksiyon başında cep telefonu kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer ayrıca uzun yola çıkacak vatandaşların yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmaması gerektiğine dikkat çekerek, sürüş sırasında dikkat dağınıklığının ciddi kazalara neden olabileceğini ifade etti.

Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için tüm sürücülerin trafik kurallarına hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten emniyet yetkilileri, “Bir anlık ihmal, ömür boyu pişmanlık olabilir. Bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin” mesajını paylaştı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bayram boyunca şehir merkezi, çevre yolları ve yoğun güzergâhlarda denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.



