İl Özel İdaresi Çalışmalarına Devam Ediyor

Isparta Valiliği İl Özel İdaresi köylerde ve ilçelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri bir yandan köylerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürürken diğer yandan 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin yaklaşmasıyla da özellikle köy okullarındaki çalışmalara ağırlık verdi. Bu kapsamda Yalvaç ilçe merkezi ve köylerde toplam 14 okulun bahçesi sıcak asfalt kaplanarak oyun alanı boya çalışması yapıldı. Bu çalışmaların toplam maliyeti 5.5 milyon lira oldu. İl Özel İdaresi aynı çalışmayı geçtiğimiz yıl Şarkikaraağaç ilçesinde 6 okulda yapmıştı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, eğitimle ilgili çalışmaların içinde olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek “Özel İdare 5 sene önce asfalt plentini kurdu. Bu 5 yıllık süreçte yaklaşık 800 km’lik bütün ana yollarımızda sıcak asfalt çalışmamızı bitirdik. Bunun yanında yaklaşık 1.100 km sathi kaplama çalışmamız oldu. Bu çalışmalarımızı gören vatandaşlarımız aynı çalışmanın okullarda da yapılmasını istedi. Biz de son 2 yıldır okul bahçelerinde asfalt çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle protokol yaptık ve çocuklarımızın bu çalışmalar sonucunda çok mutlu olduğunu gördük. Çocukların mutluluklarını biraz daha arttırabilir miyiz adına, ilgilerini çekebilme adına okulların bahçelerini boyamaya başladık. Ve çocukların ilgisinin daha çok arttığını gördük. Bu yıl toplam 20 okulumuzu gündeme aldık, bunların 14 tanesi bitti. İnşallah geri kalan 6 tanesi de okullar açılmadan sona erecek ve çocuklarımızın daha keyifle daha mutlu gidebilecekleri bir ortam olacak. Bu bizim içinde bir mutluluk, farklı bir proje, çocuklarımızın ilgi gösterdiği bir proje buna katkı sunduğumuz için ne mutlu kurumumuza” dedi.