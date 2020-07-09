Isparta’ya 89 km uzaklıkta bulunan Sütçüler Adada Antik Kenti; Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte şehrin adı ilk kez MÖ II. yüzyılda Termessos’la yapılan bir anlaşmada “Adada” olarak geçer. Kentte MÖ I. yüzyılda sikke basılmıştır. Roma İmparatorluk döneminde özellikle İmparator Traianus, Hadrianus ve Antoninus Pius dönemleri Adada’nın en parlak dönemleridir.Anadolu’da en sağlam kalabilmiş antik kentlerinden birisidir. Kentte üst yapısı sağlam durumda Traianus Tapınağı, İmparatorlar Tapınağı, İmparatorlar ve Zeus Megistos–Serapis Tapınağı ile Severuslar döneminde yapılmış ve günümüze tahrip olarak gelmiş İmparatorlar ve Aphrodite Tapınağı bulunmaktadır. Ayrıca batı yamaca oturmuş tiyatro, anıtsal bir mezar yapısı, sur duvarları, Nekropol, Bizans bazilikası, tabanı taş döşeli forum ve açık hava toplantı yeri, çarşı binası veya yönetim merkezi olabilecek bir yapı ile orijinal taş döşemeli antik yol bulunmaktadır.Ayrıca Adada Antik Kentini gezdikten sonra Boğazköy Lavanta Tarlalarını ziyaret etmeyi unutmayın!...