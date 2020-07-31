Isparta Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı oyuncusu 15 yaşındaki Ege Çağan Başçiftçi, Süper Lig takımlarından Ankara Türk Telekom’a transfer oldu.8 yıldan buyana basketbolla ilgilenen ve 4 yıldır da Isparta Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımının formasını terleten 2 metre boyundaki Başçiftçi, Kurban Bayramı sonrasında yeni takımı Türk Telekom’a gidecek.Henüz 15 yaşında süper lig kapısını Isparta Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımındaki oyunu ile aralayan Ege Çağan Başçiftçi belediyeye veda ziyaretinde bulundu.Genç yaşta süper lig takımına transfer olmaktan duyduğu mutluluğunu ifade eden ve bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kulüp yöneticisi ve hocalarına teşekkür eden Başçiftçi, lise hayatını Ankara’da özel bir kolejde devam edecek.Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de, genç yaşta büyük bir başarı göstererek Türk Telekom’a transfer olan Başçiftçi’yi tebrik etti. Gözgün, “Seni örnek alacak diğer gençlerimiz olacak ve Isparta’dan nice Ege’ler çıkacak. Bizim göğsümüzü kabarttın, bizim için de gurur kaynağı oldun” dedi.