Isparta Belediyesinin kardeş şehri Şırnak’ın Uludere İlçesi Belediyesi ile karşılıklı ilişkiler devam ediyor. Kardeş Şehir Belediye Başkanı Sait Ürek’in geçen günlerde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaretinin ardından bu sefer de Uludere İlçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat ve Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, Isparta’ya gelerek ziyarette bulundu.Ziyarette konuşan Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, Isparta Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan duydukları memnuniyetini dile getirdi. Benek, “Bizleri, sizlerle kardeş yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza, ekibine sizlerin, Türkiye’nin huzurunda teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Bize güzel bir abi verdiği için mutluyuz. Sizlere özel olarak Isparta’yı verdik dediler” dedi.Belde halkının ve gençlerin çocuk oyun parkı, beldelerinde cami bulunmadığını, kültür ve gençlik merkezi olmadığını bu konularda Isparta Belediyesinden yardım taleplerinin olduğunu dile getiren Başkan Benek, “En büyük avantajımız sizler gibi abi, kardeş belediyemiz olmasıdır. Sizlerle daha fazla görüşeceğiz, sizleri de bekliyoruz, yapacağınız yatırımların açılışına da bekliyoruz” görüşlerinde bulundu.Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat’ta Isparta’da bulunmaktan ve kardeş belediye olmaktan duyduğu memnuniyetini belirtti. Babat, “Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyesiyle kardeş belediye olduk. Karşılıklı birbirimize destek olmamız lazım. Bölgemiz çok önemli bir bölgedir. Burada bulunmaktan, sizleri ziyaret etmekten, kardeş belediye olmamızdan dolayı çok mutluyuz. Sizlerden desteğinizi bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.Kardeş belediye başkanlarını, Isparta’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Uludere, Şenoba ve Hilal Belediyeleri ile kardeş belediye olduklarını söyledi. Başdeğirmen, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Uludere, Şenoba ve Hilal Belediyeleri ile kardeş belediye olmamız uygun görüldü. Yazılı olarak bu kardeşliğimiz netleşecek, ancak gönül kardeşliğimiz her zaman var. Devletimiz çok güçlü bir devlet. Her yere, her şeye gücü yeten bir devlet. Kardeş belediye olmamız birbirimizi çok daha iyi tanımamız, kültürü, gelenek, görenek, örf ve adetlerini görmemiz açısından da önemli. Seve seve bu işin içinde olduk. Karşılıklı yapılabilecekler noktasında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.Beldelerin sınır bölgesinde bulunduğunu ve bu bölgedeki sorunları bildiklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, devletin yapmak istediği yatırımların terör örgütlerince engellenmek istendiğini kaydetti. Belediye olarak her türlü desteği vermeye çalışacaklarını anlatan Başkan Başdeğirmen, “Bizlerde devletimizle birlikte sizlerin yanınızda olacağız. Sizlerin dik duruşunuzu biliyoruz. Bizler burada hayatımızı iyi bir şekilde idame edebiliyorsak, devletimizin gücünün yanında sizlerin vermiş olduğu destek de çok önemli. Bizlerde bunun bilincindeyiz. Sizler vatanını, devletini, bayrağını seven sınırlarımızdan bir tek çakıl taşını vermemek için mücadele veren kişilersiniz. Sizlerden Allah razı olsun. Bizler de burada sessiz kalamayız. Dualarımızla yanınızdayız ve sizlerle beraberliğimizde maddi, manevi oradaki sorunları birlikte aşacağız. Kardeş şehir olmamıza destek veren Meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bizlerde sizlere iade-i ziyarette bulunmak istiyoruz. Kardeş belediye protokolünü imzalamaktan, meclisim adına, şehrim ve aldığım görev adına çok mutluyum. Buralarda sizleri yalnız bırakmayacağız, gücümüzün yettiği kadar yanınızda olacağız. Bizlerde sizlerle bu yolda yürüyeceğiz, her şeyimiz devletimiz, vatanımız için, o sınırlarımızdaki tüm varlığımız için. Ziyaretleriniz bizleri onurlandırmıştır, Şırnak bölgesindeki tüm dostlarımıza, vatandaşlarımıza da selamlarımızı gönderiyoruz” görüşlerinde bulundu.Görüşmenin ardından Isparta Belediyesi ile Şenoba ve Hilal Belediyeleri arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.