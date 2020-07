Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Isparta Aliköy ile Küçük Hacılar’ı birbirine bağlayan 4 km’lik yolda asfalt çalışması yapılıyor. Yolun asfaltlanması her iki köyde ikamet eden vatandaşlar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.Yolun asfalta kavuşmasından dolayı Aliköyü Muhtarı Ali Çakacı ve Küçühacılar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldız ile köy sakinleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.Merkezi köyler olarak önceki yönetimlerde belediyenin katkısının yüzde bir bile olmadığını söyleyen Aliköyü Muhtarı Ali Çakacı, “Burada mücavir alan içi, dışı konusu geçiyordu. Sizin sıcak ilginizden dolayı seçimlerde, ‘köylerimizi mahallem gibi görüyorum’ demeniz bizlere heyecan vermişti. Bunu da bugün gösterdiniz. Belediyemizden her noktada yardım alıyoruz. Desteğiniz çok büyük. Aliköy-Küçükhacılar yolu ortak kullanım yoluydu, ancak yıllardır kanayan bir yaraydı. Aracın yürümesi dahi sorundu. Buranın asfaltlanması alternatif yol oldu. Yıllardır görülmeyen şeyleri görünce sizlere teşekkür ediyoruz. Köyümüz halkının hayır dualarını getirdik. Sizin döneminizde biz köylükten çıktık, mahalle olduk” dedi.Küçühacılar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldız ‘hizmette sınır yoktur’ sözünü hatırlatarak, bugüne kadar bu sözün lafta kaldığını, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile bunun değiştiğini söyledi. Yıldız, “Sizin sayenizde bu sınırlar aşıldı. Bu yol sadece araç için değil, tarım için de önemli. Bu toz o bölgede bulunan meyve, sebzeye de zarar veriyordu. Yaptığınız güzel bir çalışma oldu, Allah razı olsun. Bizlerle sizin kadar kimse ilgilenmedi. Bu yol trafiği ciddi anlamda da rahatlatacak. ‘Yaparsa Şükrü Başkan yapar, yaparsa AK Parti yapar’ dedik, Allah razı olsun. Köy halkımızın selamlarını getirdik” şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Aliköy ve Küçükhacılar bize en yakın iki köyümüz. Mücavir alan dışında da olsa, her zaman aynı yaşadığımız bir nokta. Her iki köyümüzdeki vatandaşlarımız Isparta’da iş yapıyorlar, kalıyorlar. Seçimlerden önce, ’44 mahallemiz var, göreve gelirsek, köylerimizle beraber 45,46,47 diye devam edecektir. Köylerimizi mahallemiz olarak göreceğiz’ demiştik. Yüce Rabbim bize bu görevi nasip etti ve verdiğimiz sözü de yerine getirmeye çalışıyoruz. Tüm köylerimiz bizimdir. Özel İdaremiz de birçok hizmeti yerine getirmeye çalışıyor. 204 köyümüzün sorumluluğu özel idaremizde. Onlarda her türlü hizmeti yerine getirmek için mücadele veriyorlar. Bir yerde bizim de onlara katkı sağlamamız gerekiyor. Çünkü hepimiz aynı yerde yaşıyoruz, aynı toplumun insanlarıyız. Devletin hizmetlerinden faydalanıyoruz. Ayrım yapmadan gücümüz yettiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belediyemizin katkısı olsun diye yolunuza asfalt dökmeye karar verdik. Şu anda alt zemin için freze atığı olarak malzeme kullandık. Daha sonra asfaltını da tamamlayarak daha kolay bir ulaşım imkanı sağlayacağız. Diğer tüm ihtiyaçlarınızda hem sizin hem de köylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz güçlü bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanımız bize ‘herkese yetişin’, ‘kimsenin ihtiyacına duyarsız olmayın’ diyor. Bizde çevremizdeki sorumluluğumuz dışında da olsa yetişmeye çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.