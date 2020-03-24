GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Yüksek ateş kaç derece? Ateş nereden ölçülmeli? Corona virüsün belirtileri..

Yüksek ateş kaç derece? Ateş nereden ölçülmeli? Corona virüsün belirtileri..
ISPARTA
48 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Yüksek ateş kaç derece? Ateş nereden ölçülmeli? Corona virüsün belirtileri..
Dünya genelinde hızla yayılan corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı ve vakalar yüzbinleri aşmış durumda. Uzmanlar corona virüsün en önemli belirtisinin yüksek ateş olduğunu açıkladı. Yüksek ateş kaç derecedir? Ateş nereden ölçülür? Corona virüsün belirtileri nelerdir?

2019-nCoV adlı yeni Corona virüsü için mücadele dünyada bir süredir devam ediyor. Ancak ülkemizde yeni olduğu için hakkında çok az bilgimiz ve çok fazla endişemiz var. Bu sebeple virüsle ilgili bazı temel sorulara yanıt vermek hayati önem taşıyor. Virüs insanlara bulaştıktan sonra en sık akciğerlere yerleşiyor ve burada çoğalıyor. Virüs yeni olduğu için bağışıklık sistemimiz de virüsü tanımıyor ve karşı koymak için yetersiz kalıyor. Bu durumda zatürre gelişiyor ve akciğerlerin kapasitesi sınırlandığı için hastalar solunum sıkıntısı çekmeye başlıyor. Enfeksiyonun giderek yayılması ile genellikle solunum yetmezliği ile hastalar kaybediliyor. 
Hastalığın belirtileri basit bir soğuk algınlığından zatürreye kadar uzanan geniş bir yelpazede dağılıyor. Sık rastlanan en önemli belirtileri ise yüksek ateş, balgamlı öksürük, nefes darlığı. Belirtisini gördüğümüzde doğrudan hastalığı tanıyabileceğimiz spesifik bir belirtisi yok. Bu sebepten üşüyen ve terleyen kişiler hemen vücut ısılarını ölçüyor. İşte normal vücut ısısı ve yüksek ateş hakkında hayati bilgiler…

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELER? 
Hastalığın belirtileri basit bir soğuk algınlığından zatürreye kadar uzanan geniş bir yelpazede dağılıyor. Sık rastlanan en önemli belirtileri ise yüksek ateş, balgamlı öksürük, nefes darlığı. Belirtisini gördüğümüzde doğrudan hastalığı tanıyabileceğimiz spesifik bir belirtisi yok.

ATEŞ EN DOĞRU NEREDEN ÖLÇÜLÜR?
- İdeali timpanik (kulak arkası) dereceleri kullanmak. O yoksa dil altından ya da koltuk altından ölçen termometreleri kullanabiliriz.
Ateş 39-40 derecenin üzerine çıktığında vücut aşırı enerji harcamaya başlar, kalp ve solunum sistemi daha hızlı çalışır. Vücut, kol ve bacaklardaki damarları büzüp bu bölgelere daha az kan gönderirken; beyin, kalp, karaciğer gibi organlara daha fazla kan gönderir. Vücut alacalı, mermerimsi bir görüntü alır, el- kol ve bacaklarda soğukluk olmasına rağmen gövdede yüksek sıcaklık görülür.
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, koronavirüs salgınının en önemli belirtisi sayılan ateş konusunda bilgi verdi.
- Koronavirüs olgularının yüzde 86 gibi bir kısmında ateş yüksekliği var ama ateşin olmadığı durumlar olabilir. Özellikle çocuklarda, genç erişkinlerde, belki hatta yaşlılarda yüksek ateş göremeyebiliriz. Buradaki ateş daha çok 38,5 ve üzerindeki ateşler ama çok daha düşük 37,5-38 gibi vücut ısısının olduğu durumlarda söz konusu olabilir.
“Ateş ölçerler standardize ve kalibre edilmiş çeşitli testlerden geçirildikten sonra birtakım belgeler alarak piyasaya sürülmüştür. Dolayısıyla bunların bakım ve kontrolleri periyodik olarak yapılıyorsa bunlarla ilgili sorun yoktur ama mesela termal kameralar genellikle 38 derece ve üzerini saptıyor. Fakat bizim normal şartlarda vücut ısımız 37,5 dereceye kadar normal. Dolayısıyla 37,5 ve 38 derece arasında da subfebril de olsa bir ateş yüksekliğinden bahsediyoruz. Termal ölçerle bunu saptamak mümkün olmayabilir. Kızıl ötesi termometreler ya da ısı ölçerler de yine 38 derece ve üzerinde ölçüm yapıyor. 37,5 ile 38 derece eğer saptanamıyorsa, başlangıçta bu gözden kaçırılabilir. Şu dönemde koronavirüs enfeksiyonunu ararken tabii ki ateş önemli ama olmaması durumu bunun olmadığının bir göstergesi değil."

NORMAL VÜCUT ISISI KAÇ DERECE OLMALI?
- Koltuk altı ısısı 37-37.5 derece arasında çıkarsa çok hafif ateş,
- 37.6-37.9 derece arası çıkarsa hafif ateş,
- 38-38.5 arası orta derecede yüksek ateş,
- 38.5-39.5 derece arası yüksek ateş,
- 40 derecenin üzerinde ise çok yüksek ateştir. Koltuk altından alınan ateş değerleri makattan alınana göre 10 derece daha düşüktür.
- Çocuklarda vücut ısısı, erişkinlerden daha yüksektir.  Klasik olarak çocuklarda ateş 4 yaşa kadar makattan ölçülür. Bu yöntem en ideal olanıdır. Çocuklarda 38 derecenin üstü ateş kabul edilir. 

HANGİ TİP TERMOMETRE KULLANILMALI?
Dijital termometreler:
Genellikle en hızlı ve kesin ölçüm sonuçlarını verirler. Çeşitli şekilleri ve boyutları var. Ağızdan, makattan, koltukaltından ölçüm yapabilen türleri de bulunur. Genellikle ısı sensörünün bulunduğu esnek ve plastik bir uca sahiptir ve kolay okunabilir dijital bir göstergesi vardır.
Elektronik kulak termometreleri:
Timpanik (kulak zarına ait) ısıyı gösterir. Kullanımı hızlı ve kolaydır. Dijital termometrelere göre daha pahalıdır. Üç ay altındaki bebeklerde dış kulak yolu dar olduğu için kullanımı önerilmez.
Alın termometreleri:
Küçük bebeklerde kulak termometrelerine alternatif olabilir. Ancak makat ölçümü kadar kesin sonuç vermez.
Emzik şeklinde termometreler:
Çok güvenilir değildir. Üç ay altında bebeklerde kullanılmamalı. Ağızda birkaç dakika hareketsiz tutulması gerektiğinden kullanımı zordur.
Cıvalı cam termometreler:
Daha önceleri en sık kullanılan termometreler olmasına karşın, cıva içermesi nedeniyle tercih edilmez.

ATEŞ NEREDEN ÖLÇÜLMELİ?
Ateş makattan, koltukaltından, dilaltından ve kulaktan ölçülebilir. Dilaltı ölçümü çocuklarda pek tercih edilmez.
Makattan ölçüm:
İç vücut ısısına en yakın ve en güvenilir ölçümdür. Ancak rahatsızlık hissi ve özellikle yenidoğanlarda rektum hasarı gibi yan etkileri nedeniyle sık kullanılmaz. Makattan ölçümde 38 derecenin üzeri ateş sayılır.
Koltuk altından ölçüm:
Basit ölçüm tekniği nedeniyle sık kullanılır. 37 derecenin üzeri ateş kabul edilir.
Kulaktan ölçüm:
Hızlı ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle sık kullanılır. Kontrollerde aynı kulaktan ölçüm yapılmalı. Kulaktan ölçümde 37.8 derecenin üzeri ateş kabul edilebilir.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
PTT duyurdu! 65 yaş üstü emekli maaşları böyle ödenecek
SDÜ'DEN SON DAKİKA YENİ DUYURU!
Isparta'da bina girişine dezenfektan koydular!
KORONAVİRÜSE KARŞI KULLANILAN O İLACIN ADINI ATEŞ HOCA VERDİ
Af yasasında detaylar belli oldu! Yüzde 50'ye indiriliyor...
Isparta'da yeni koronavirüs önlemi!
Diyanetten 81 il müftülüğüne genelge!
Bakanlıktan 81 ile genelge! Marketler ve otobüsler hakkında flaş karar!
​Son dakika: Bakan Koca son durumu açıkladı: Koronavirüste 7 can kaybı
Isparta'da sınırlayıcı krom şerit bariyer vivatrafik'te
Son dakika haberi: Koronavirüsün ilacı var mı? Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı
HÜKÜMETİMİZDEN İLAVE ESNAF PAKETİ BEKLİYORUZ
Vatandaşlardan yoğun talep gelmişti! Bakan'dan son dakika açıklaması
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Torba yasaya koronavirüs düzenlemesi
Isparta kendi dezenfekte maddelerini ve maskelerini üretiyor!
Bakan Gül açıkladı: Yargıda virüs önlemleri
TÜRKER AVM'DEN YAŞLILARA HİZMET
Tapuda “Koronavirüs” tedbiri kapsamında Web-Tapu Dönemi Başladı
Isparta İŞKRUR'dan işçi alımları ile ilgili önemli duyuru
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru...
MUHTEŞEM CAM BALKON TASARIMLARI İLE GLASSWİN
MSB'den askere alınacaklar için önemli karar'
Yeni Genelge ,Son Dakika: Kamu çalışanlarına esnek mesai geliyor
Bakan'dan son dakika açıklaması: Koronavirüste 9 yeni can kaybı
Bakanlık en çok merak edilen Koronavirüs sorularını cevapladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de koronavirüs'ten ilk ölüm! vaka sayısı 98'e yükseldiTürkiye'de koronavirüs'ten ilk ölüm! vaka sayısı 98'e yükseldi17 Mart 2020
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi...Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi...18 Mart 2020
Koronavirüs mağduru binlerce işçiyi sevindiren karar: Aylık ödeme yapılacak...Koronavirüs mağduru binlerce işçiyi sevindiren karar: Aylık ödeme yapılacak...19 Mart 2020
Koronavirüs'ten ölen kişi Nereye nasıl defnedilecek?Koronavirüs'ten ölen kişi Nereye nasıl defnedilecek?18 Mart 2020
ISPARTA'DAN ALINAN 100 KAN NUMESİNİN SONUÇLARI GELDİISPARTA'DAN ALINAN 100 KAN NUMESİNİN SONUÇLARI GELDİ19 Mart 2020
SON DAKİKA! MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK DUYURUSU...!SON DAKİKA! MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK DUYURUSU...!17 Mart 2020
Son dakika haber: Isparta'da halk otobüs saatlerinde değişiklik!Son dakika haber: Isparta'da halk otobüs saatlerinde değişiklik!18 Mart 2020
Bakan'dan açıklama Mayıs Ayı sonuna kadar uzatıldı...Bakan'dan açıklama Mayıs Ayı sonuna kadar uzatıldı...18 Mart 2020
Türkiye'de genelgeye uymayan işletmeler yandı! kapatılıyor...Türkiye'de genelgeye uymayan işletmeler yandı! kapatılıyor...19 Mart 2020
Son dakika: Bakan Koca ''1-2 güne devreye girecek!''Son dakika: Bakan Koca ''1-2 güne devreye girecek!''19 Mart 2020
Isparta Haber: Avukat Gökmenoğlu ''Herşeyi Devletten beklememeli''Isparta Haber: Avukat Gökmenoğlu ''Herşeyi Devletten beklememeli''18 Mart 2020
Karar Resmi Gazete'de! 30 Nisan'a kadar durduruldu Karar Resmi Gazete'de! 30 Nisan'a kadar durduruldu 22 Mart 2020
Türkiye'de 'Sokağa çıkma yasağı' ve OHAL açıklamasıTürkiye'de 'Sokağa çıkma yasağı' ve OHAL açıklaması17 Mart 2020
Isparta'da buralarda randevusuz işlem yapılmayacak!Isparta'da buralarda randevusuz işlem yapılmayacak!19 Mart 2020
Emekliler bu habere dikkat! promosyonlar ile ilgili önemli karar! Emekliler bu habere dikkat! promosyonlar ile ilgili önemli karar!19 Mart 2020
Eğirdir'de Şehitlerimiz Kabirleri başında anıldıEğirdir'de Şehitlerimiz Kabirleri başında anıldı18 Mart 2020
Araç sahipleri bu habere dikkat! Erteleme yokAraç sahipleri bu habere dikkat! Erteleme yok20 Mart 2020
Türkiye'de Koronavirüsten 4. can kaybı...! vaka sayısı yükseldiTürkiye'de Koronavirüsten 4. can kaybı...! vaka sayısı yükseldi20 Mart 2020
Evde hayat var videosu izleEvde hayat var videosu izle20 Mart 2020
Koronavirüs ilk kez bu kadar yakından görüntülendiKoronavirüs ilk kez bu kadar yakından görüntülendi20 Mart 2020