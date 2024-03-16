YÖK'ten Yurt Dışı Üniversitelere Yeni Karar: YKS Puanı Şartı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yeni düzenleme ile birlikte, yurt dışındaki üniversitelere kayıt olabilmek için artık Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı gerekecek. Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlanarak duyuruldu ve "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığı altında yer aldı.

Yeni düzenlemeye göre, Türkiye'deki lise eğitimini tamamlamış olan öğrencilerin, yurt dışındaki üniversitelere kayıt olurken, YKS kılavuzunda belirtilen başarı sıralamasına göre kayıt yapabilme şartlarını karşılamaları gerekecek. Yurt dışındaki eğitim programlarına kayıt olacak öğrencilerin, kayıt oldukları yıl içinde ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavında tercih ettikleri program için belirlenen başarı sıralamasına ulaşmaları zorunlu hale getirildi.

Bu düzenlemeyle birlikte, YKS'ye katılmayan veya katılıp gerekli başarı sıralamasına ulaşamayan öğrencilerin denklik başvuruları kabul edilmeyecek. Ayrıca, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk alanlarında eğitim görenler için belirlenen özel şartlar da dikkate alınacak. Bu alanda eğitim gören adayların mezun oldukları üniversitelerin dünya genelindeki sıralamalarda belirli bir başarı seviyesinde olması gerekecek. Eğer bu şartlar karşılanmazsa, denklik başvuruları kabul edilmeyecek.

Bu düzenlemenin amacı, yurt dışındaki üniversitelerde alınan eğitimin kalitesinin ve standartlarının Türkiye'deki eğitimle uyumlu olmasını sağlamak ve diplomaların denkliğinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini temin etmektir.