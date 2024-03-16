Bir Depo Benzin İçin Ödenen Vergi Şoke Etti: Vergi Uzmanı Açıkladı
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, benzine yapılan son zammın ardından 1 depo benzine ödenen vergiyi detaylı bir şekilde analiz etti. Bingöl'ün hesaplamalarına göre, 45 litrelik bir depo benzin için ödenen vergi miktarı dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Ülke, enflasyon ve kur krizi gibi ekonomik zorluklarla mücadele ederken, ekonomik sıkıntılar genellikle vatandaşa yansıyor. Son zamla birlikte, benzin fiyatları artarken vergi oranları da gün geçtikçe yükseliyor. Bingöl, benzine yapılan son zam sonrasında artan vergi yükünü şu şekilde açıkladı:
"Ankara merkezindeki benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 42,89 TL'ye ulaştı. Bu fiyatın içinde:
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, benzine yapılan son zammın ardından 1 depo benzine ödenen vergiyi detaylı bir şekilde analiz etti. Bingöl'ün hesaplamalarına göre, 45 litrelik bir depo benzin için ödenen vergi miktarı dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Ülke, enflasyon ve kur krizi gibi ekonomik zorluklarla mücadele ederken, ekonomik sıkıntılar genellikle vatandaşa yansıyor. Son zamla birlikte, benzin fiyatları artarken vergi oranları da gün geçtikçe yükseliyor. Bingöl, benzine yapılan son zam sonrasında artan vergi yükünü şu şekilde açıkladı:
"Ankara merkezindeki benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 42,89 TL'ye ulaştı. Bu fiyatın içinde:
- 9,45 TL'si ÖTV
- 7,15 TL'si KDV
Toplam vergi miktarı ise 16,60 TL'dir. Yani, 45 litrelik bir depo benzin için, 1.183 TL'lik ürüne 747 TL vergi ödeyip, 1.930 TL'ye almış olacağız."
Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,96 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre motorin fiyatı: 41,75 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre LPG fiyatı: 21,45 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,06 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre motorin fiyatı: 41,83 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre LPG fiyatı: 21,92 TL
Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 42,89 TL
Ankara'da bir litre motorin fiyatı: 42,63 TL
Ankara'da bir litre LPG fiyatı: 21,89 TL
Benzine gelen vergi yükü, vatandaşlar üzerinde belirgin bir etki yaratırken, ekonomik koşulların izlenmeye devam edileceği ve bu tür fiyat artışlarının vatandaşlar üzerindeki etkilerinin dikkate alınacağı görülüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,96 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre motorin fiyatı: 41,75 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre LPG fiyatı: 21,45 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,06 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre motorin fiyatı: 41,83 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre LPG fiyatı: 21,92 TL
Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 42,89 TL
Ankara'da bir litre motorin fiyatı: 42,63 TL
Ankara'da bir litre LPG fiyatı: 21,89 TL
Benzine gelen vergi yükü, vatandaşlar üzerinde belirgin bir etki yaratırken, ekonomik koşulların izlenmeye devam edileceği ve bu tür fiyat artışlarının vatandaşlar üzerindeki etkilerinin dikkate alınacağı görülüyor.