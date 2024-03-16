Bir Depo Benzin İçin Ödenen Vergi Şoke Etti: Vergi Uzmanı Açıkladı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, benzine yapılan son zammın ardından 1 depo benzine ödenen vergiyi detaylı bir şekilde analiz etti. Bingöl'ün hesaplamalarına göre, 45 litrelik bir depo benzin için ödenen vergi miktarı dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Ülke, enflasyon ve kur krizi gibi ekonomik zorluklarla mücadele ederken, ekonomik sıkıntılar genellikle vatandaşa yansıyor. Son zamla birlikte, benzin fiyatları artarken vergi oranları da gün geçtikçe yükseliyor. Bingöl, benzine yapılan son zam sonrasında artan vergi yükünü şu şekilde açıkladı:

"Ankara merkezindeki benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 42,89 TL'ye ulaştı. Bu fiyatın içinde:

9,45 TL'si ÖTV

7,15 TL'si KDV