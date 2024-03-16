Türkiye'nin 31 Mart Seçimlerine İlişkin 11 Temel Soru ve Cevapları
- Seçmen Bilgi Kağıdı Ne Zaman Gelir?
- Seçmen bilgi kağıtları 29 Şubat'tan itibaren hazırlanmaya başlanacak ve 24 Mart'a kadar tüm seçmenlere ulaştırılacak.
- Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Yaşayan Seçmen Ne İçin Oy Kullanacak?
- Büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık gibi yerel yönetim pozisyonları için oy kullanacaklar.
- Büyükşehir Olmayan İllerde Neler İçin Oy Verilecek?
- Büyükşehir statüsünde olmayan illerde, vatandaşlar il genel meclisi üyelerini, belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını ile ihtiyar heyetini seçmek için oy kullanacaklar.
- Köyde Yaşayan Seçmen Ne İçin Oy Kullanacak?
- Köylerde, "il genel meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ile ihtiyar meclisi" seçimleri için oy kullanacaklar.
- Oy Pusulaları Ne Renk?
- Büyükşehir belediye başkanlığı için oy pusulaları beyaz, il genel meclisi üyeliği için turuncu, belediye başkanlığı için mavi, belediye meclisi üyeliği için sarı renkte olacak.
- Tüm Pusulalar Kaç Zarfa Konulacak?
- Her bir oy pusulası, dikkatlice ve eksiksiz bir şekilde tek bir zarfa yerleştirilecek.
- Oy Verme İşlemi Hangi Saatler Arasında Yapılacak?
- Oy verme işlemi Türkiye'nin doğusundaki 32 ilde 07.00-16.00 saatleri arasında, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.
- Oylar Saat Kaçta Sayılmaya Başlayacak?
- Oyların sayımına en erken saat 16.00'da başlanabilecek. Diğer illerde ise bu süreç saat 17.00'ye kadar uzayacak.
- Önce Hangi Oylar Sayılacak?
- Büyükşehirlerdeki seçimlerde büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve mahalle muhtarlığı pozisyonları için oy sayımı yapılacak.
- Yurt Dışındaki Seçmen Oy Kullanacak Mı?
- Yurt dışında yaşayan seçmenler yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip değil.
- Cezaevindeki Seçmenler Oy Kullanabilecek Mi?
- Cezaevindeki mahkumlar taksirli suçlar dışında oy kullanamazlar. Ancak, taksirli suçlardan mahkum olanlar ve tutuklular için cezaevlerinde oy kullanılabilecek sandıklar kurulacak.