Yeşil altın olarak biliniyor

Yeşil altın olarak da adlandırılan enginar hasat sezonuna başladı. Aydın'da yoğun olarak üretilen enginar, tarladan çıktıktan sonra tabaklarda oldukça yüksek fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.Türkiye'nin en yoğun enginar üretim bölgelerinden olan Aydın'da, yeşil altın olarak adlandırılan enginar, çiftçilerin önemli bir tercihi haline gelmiştir. Kentte yapılan ekimlerden elde edilen 8 bin ton enginar, tarladan çıkıp piyasaya sürülmektedir. Enginar hasat sezonu, Ağustos sonundan Eylül ortalarına kadar sürmektedir. Bu dönemde dikilen enginarlar, "sakız enginarı" ve "Bayrampaşa enginarı" olarak adlandırılan türlerden oluşmaktadır.Enginar hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek enginarları hasat etmeye başlamaktadır. Tarlada toptan adet fiyatı 20 TL olan enginar, pazarda 40-50 TL arasında alıcı bulurken, lokanta ve restoranlarda ise 400 TL'ye kadar satılabilmektedir.Aydın'ın genç ve dinamik çiftçilerinden Özge Yüksel, ailesine ait tarlada enginar yetiştirmektedir. Özge, bu yıl erken başlayan sezonda, hava koşullarının da geçen yıla göre daha elverişli olduğunu ifade etmektedir. Ürettikleri enginarların "iyi tarım" sertifikalı olduğunu belirten Özge, ürünlerinin doğal ve hormon içermediğini vurgulamaktadır.Özge, enginarlarını hayvan gübresiyle yetiştirdiklerini ve bu sezonun kendileri için oldukça iyi geçtiğini dile getirmiştir. Ancak, enginarın artık lüks bir ürün haline geldiğini ve fiyatlarının yüksek olduğunu belirtmektedir. Özge'ye göre, toptan satış fiyatları 20 TL'den başlayıp sofraya ulaşana kadar 40 TL'yi bulmaktadır.Son olarak, İstanbul'da bir lokantada 400 TL'ye satılan bir enginarı yediklerini paylaşan Özge, enginarın bu kadar yüksek fiyatlara ulaşmasının dikkate değer olduğunu vurgulamaktadır.Enginarın sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Bunlar arasında antikanser özelliği, kalp sağlığını iyileştirmesi, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olması ve karaciğer sağlığını iyileştirmesi gibi etkiler sayılabilir. Ayrıca, enginar metabolizmayı artırabilir, beyin fonksiyonunu iyileştirebilir ve kemik mineral yoğunluğunu artırabilir.Enginarı tüketirken, doğal pişmemiş hali sert bir dokuya ve acı bir tada sahiptir. Pişirme işlemi enginarın dokusunu yumuşatır ve acılığını azaltır. Bu nedenle, enginarlar genellikle haşlanarak veya fırınlanarak tüketilir.