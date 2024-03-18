Altında son fırsat



Ünlü ekonomist Hatice Kolçak'ın yaptığı açıklamalar özellikle altın piyasası ve döviz kurlarıyla ilgilenen yatırımcılar için oldukça önemlidir. İşte Kolçak'ın öne çıkardığı bazı noktalar:

Fed ve TCMB Faiz Kararları: Bu hafta FED ve TCMB'nin faiz kararlarının açıklanacak olması piyasalar üzerinde belirleyici olacak. Özellikle Fed'in vereceği mesajlar ve faiz politikaları altın ve döviz fiyatlarını etkileyecek. Altın Fiyatları: Altın, önemli bir kırılma yaşayabilir. Bu hafta ons altın için önemli bir hafta olacak ve alım fırsatlarının değerlendirilmesi gerekebilir. Altının 2148-2149 dolar seviyelerinin üzerinde güçlü bir hikaye olduğu belirtiliyor ve bu seviyelerin aşılması halinde 2350-2500 dolar aralığına doğru bir hareket beklenebilir. Dolar ve Diğer Döviz Kurları: Dolar, yukarı yönlü bir seyir izlemeye devam ediyor. Seçim sonrası dahi Dolar'ın yükseleceği öngörülüyor. Bu nedenle, döviz kurlarındaki yükselişlerin devam edeceği tahmin ediliyor. Borsa Beklentileri: Borsa endekslerinde seçime odaklanma nedeniyle beklenen ralli gerçekleşmeyebilir. Yatırımcıların bu dönemde dikkatli olmaları ve özellikle aşağı yönlü hareketlere hazırlıklı olmaları gerekiyor. Merkez Bankası Faiz Politikası: Merkez Bankası'nın faiz politikası belirleyici olacak. Faiz artışı beklenmese de, faiz kararı ve verilen mesajlar piyasalar üzerinde etkili olacak.

Sonuç olarak, yatırımcıların bu hafta içerisinde dikkatle takip etmeleri gereken faktörler arasında Fed ve TCMB'nin faiz kararları, altın fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi ve borsa endekslerinin seyri öne çıkıyor. Bu unsurların yanı sıra, Merkez Bankası'nın açıklayacağı politika metni ve verilen mesajlar da piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.