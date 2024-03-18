 "Vergi Borçları Silinecek: Boşuna Ödemeyin"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre, vergi borçları için yeniden yapılandırma yasası çıkarılacak. Bu haberi duyan milyonlarca vatandaş, borçlarının bir kısmının silineceği ve gecikme faizlerinin affedileceği düzenlemeyi heyecanla beklemeye başladı.Erdursun'un uyarıları arasında, işyeri kapanışlarının artması ve yeni işletme açma oranlarının düşmesi gibi endişe verici durumlar da yer alıyor. Vergi düzenlemelerinde olası değişikliklerin yakından takip edilmesi ve mali durumların düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.Vergi borçları konusunda yapılan açıklamada, "7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 31 Aralık 2022 tarihine kadar vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma imkanı sunuyor. Ancak bu bir af değil, verginin aslı silinmiyor, sadece gecikme faizinin bir kısmı siliniyor ve borçlar taksitlere bölünüyor" denildi.Erdursun, 2024 yılında tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacağını düşündüğünü belirtti. Vergi borçlarının hızla büyüdüğü, banka hesaplarının bloke edildiği ve E-haciz işlemlerinin arttığına dikkat çekti.İşyeri kapanışlarının artması ve yeni işletme açma oranlarının düşüş göstermesiyle ticaretin giderek zorlaştığına vurgu yaparak, mali konularda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Yakın gelecekte vergi düzenlemelerinde değişiklik olabileceğini belirterek, mali durumların düzenli olarak takip edilmesinin önemli olduğunu söyledi.