Yargıtay'dan Önemli Karar: Mal Paylaşımında Gizli Satış İptal Edilebilir

Boşanma Sürecinde Yaşanan Mal Paylaşımı Davalarına Yön Veren Karar



Türkiye'de boşanma süreçlerinde mal paylaşımı konusu sıklıkla tartışmalara neden olurken, Yargıtay'ın son kararı bu alanda önemli bir dönüm noktası olabilir. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, bir davada gizlice satılan evin mal kaçırma olarak değerlendirilmesine ve satışın iptal edilebilmesine karar verdi.

İzmir'de yaşanan bir aile hukuku davasında, çift arasında boşanma sürecinde mal paylaşımı anlaşmazlığı çıktı. Boşanma kararının ardından kadının katkı payı alması gerektiği belirlenen evin gizlice düşük bir bedelle satılması, yeni bir hukuki tartışmanın fitilini ateşledi.

İzmir 12. Aile Mahkemesi, kadının katkı payı almasına hükmettiği evin gizlice satılmasının ardından açılan davada, yerel mahkemenin kararını bozarak, taşınmazın haciz ve satışını isteyebileceğine hükmetti. Yerel mahkemenin direnme kararı üzerine dosya Yargıtay'ın gündemine geldi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yapılan temyiz incelemesi sonucunda boşanma sürecinde ortak evin düşük bir bedelle satılmasını, kadının katkı payı almasından kaçınma amacı taşıyan bir danışıklı işlem olarak değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda, tapu iptaline gerek olmaksızın davacının alacağını alabilmesini sağlamak amacıyla taşınmazın haciz ve satışını isteyebileceğine karar verdi.

Bu karar, boşanma süreçlerinde mal paylaşımı konusunda yaşanan tartışmalara yeni bir bakış açısı getirirken, çiftlerin mal paylaşımı sürecinde daha adil ve şeffaf bir yol izlemesi gerektiği vurgulanmış oldu. Yargıtay'ın bu kararı, benzer davalarda da emsal teşkil edebilir ve gizli satışlarla mal paylaşımı sürecini etkileyebilir.