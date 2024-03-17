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EPDK'dan Önemli Karar

EPDK'dan Önemli Karar
ISPARTA
G.Tarihi: 17.03.2024 12:22
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 EPDK'dan Önemli Karar: Elektronik Teminat Mektupları Zorunlu Hale Geliyor
 Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Teminat Dönemi Değişiyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren katılımcılar için önemli bir değişikliğe imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, mevcut teminat mektuplarının elektronik formatta sunulması zorunlu hale getirildi.
EPDK'nın aldığı karar, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren katılımcıların teminat mektuplarını elektronik formatta ibraz etmelerini gerektiriyor. Bu kararın, piyasa güvenliği ve düzenin sağlanması adına önemli bir adım olduğu belirtiliyor.
1 Ocak 2025 tarihine kadar olan süre zarfında, mevcut teminat mektuplarının elektronik formatta değiştirilmesi gerekecek. Bu tarihe kadar değiştirilmeyen teminat mektupları, teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak ve piyasa katılımcılarının karşılaşabileceği riskleri artırabilecek.
Kararda ayrıca, birden fazla teminat türü ibraz eden katılımcıların teminatlarını kısmen veya tamamen diğer kıymetlerle değiştirebileceği belirtiliyor. Bu değişikliklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği döviz alış kuru ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği Devlet İç Borçlanma Senetleri ile Eurobond'ların fiyatları göz önünde bulundurulacak.
Ayrıca, nakit Türk lirası ve Türk lirası cinsinden elektronik teminat mektubu dışında kabul edilen kıymetler için değerleme katsayısı uygulanacak. Teminatlara ihtiyati tedbir konulması veya ilgili kıymetin kesin teminat niteliğini ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkması durumunda, söz konusu kıymetler piyasa katılımcısının toplam teminat hesabında dikkate alınmayacak.
EPDK'nın bu kararıyla birlikte, organize toptan elektrik piyasalarında daha şeffaf, güvenilir ve etkin bir teminat sistemi oluşturulması hedefleniyor.
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