Yapılandırma teklifi Meclis'te... 14 milyon kişiyi kapsıyor Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi için mesai, Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Düzenleme 14 milyon kişiyi kapsıyor.

Düzenleme ile vergi dairlerine olan 2 bin liranın altı tüm borçlar silinecek.