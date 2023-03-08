SDÜ’den Diz İmplantı Tedavisine Kolaylık Sağlayacak Proje

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümran Esendemir yürütücülüğünde hazırlanan “Farklı Fonksiyonel Derecelendirilmiş Birim Hücre Yapısına Sahip Çok Katmanlı Kaplanmış Diz İmplantların Tasarımı ve Deneysel Performanslarının İncelenmesi” başlıklı TÜBITAK 1001 projesi, 2022 yılı 2. Döneminde önerilen araştırma projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında; mevcut kullanılan ticari diz implantları yerine, 3 boyutlu SLS yöntemi ile üretilecek açık gözenekli ve çok katmanlı kaplanmış diz implant yapısının alternatif bir diz modeli olarak kullanımı sayısal, deneysel ve cerrahi yöntemler ile test edilecek. Böylece cerrahi açıdan diz implantların kullanımı ile beraber görülen komplikasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Üniversitemiz bünyesinde yürütülecek olan proje ekibinde; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fahri Saraç, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Recep Dinçer ve Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz araştırmacı akademik personel olarak yer alıyor. 30 ayda tamamlanması öngörülen proje kapsamında uluslararası birçok yayın ve bildirinin yanı sıra doktora düzeyinde araştırmacıların yetiştirilmesi bekleniyor.