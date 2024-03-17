WhatsApp'tan Kullanıcıları Üzen Haber: Ekran Görüntüsü Alma Özelliği Kaldırılıyor

Güvenlik İhlali Olarak Nitelendirilen Özellik Test Aşamasında



Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı kullanıcıları üzecek bir değişikliği duyurdu. Platform, güvenlik ihlali olarak değerlendirilen bir özelliği kaldırmaya hazırlanıyor.

WhatsApp, henüz test aşamasında olan yeni bir özelliği duyurdu. Şubat 2024'ten bu yana test aşamasında olan bu özellik, ekran görüntüsü alma özelliğinin kaldırılmasını amaçlıyor. Özellikle kullanıcıların kişilerin profil resimlerini kaydetmelerine izin veren bu özellik, Meta (WhatsApp'ın sahibi) tarafından bir güvenlik ihlali olarak değerlendirilerek kaldırıldı.

Bu kararın kullanıcı gizliliğini koruma adına atılmış olumlu bir adım olarak nitelendirilse de, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Özellikle bu değişikliğin uygulamayı kullananlar için pratik bir çözüm sunmadığı ve yine de ekran görüntüsü almanın mümkün olduğu belirtildi.

WhatsApp'ın bu kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. Özellikle platformun gizlilik ve güvenlik konularındaki adımları yakından takip ediliyor ve kullanıcılar arasında büyük ilgi görüyor.