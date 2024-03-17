uçak bileti ücreti iade edilecek 'Ayrıntılar belli oldu'

Yapı Kredi'den Uçak Bileti Kampanyası: Bin TL İade Edilecek

Uçak Biletlerinde Büyük İndirim Fırsatı!



Türkiye genelinde tanınmış bir banka olan Yapı Kredi, uçak biletlerinde büyük bir indirim fırsatı sunan yeni bir kampanyayı duyurdu. Yüksek enflasyon nedeniyle artan uçak bilet fiyatlarına çözüm olarak ortaya çıkan bu kampanya, müşterilere önemli bir avantaj sağlayacak.

Yapı Kredi'nin yeni kampanyasına göre, Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip kredi kartına başvuran ve 24 saat içinde Yapı Kredi Kredi Kartı ile uçak bileti alan müşterilere yaptıkları harcamanın bin TL'si iade edilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin 31 Mart 2024 tarihine kadar başvurması gerekiyor. "YKUCAK1000" kampanya kodunu kullanarak Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar, bu fırsattan yararlanabilecekler.

Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip, "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek süreci tamamlayan müşteriler faydalanabilecek. Detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

Uçak biletlerinde yaşanan fiyat artışlarına rağmen, Yapı Kredi'nin bu kampanyasıyla müşterilere önemli bir destek sağlamayı amaçladığı ve vatandaşların cebini rahatlatmayı hedeflediği ifade ediliyor. Uygulama süresi ve kampanya detayları konusunda bankanın resmi internet sitesi üzerinden daha fazla bilgi alınabileceği vurgulanıyor.