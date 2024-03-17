Doların 40 TL Olacağı İddialarına Açıklama: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uyardı

Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları Manipüle Edildi



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan ve dolar kurunun 15 gün sonra 40 TL olacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların manipülatif olduğu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarının dezenformasyona maruz kaldığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklamada, "Doların 15 gün sonra 40 TL olacağına dair herhangi bir rapor kesinlikle yoktur. Söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi manipülatif şekilde dezenformasyona konu edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarının sızdırılmış bir belge olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu açıkça gözler önüne serdiği belirtildi. Anket sonuçlarının sadece piyasa katılımcılarının beklentilerini yansıttığı ve TCMB'nin kurumsal beklenti ve tahminlerini içermediği vurgulandı.

Paylaşılan bilgilere göre, Mart 2024 anketinde piyasa katılımcılarının Mart ayı sonu ABD Doları kur beklentisinin 32,63 TL olduğu belirtildi.

Son olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası'nın bahse konu haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağı ve manipülatif amaçlarla servis edilen yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Kamuoyunun, güvenilir ve doğru bilgi kaynaklarına yönelmesi önemle vurgulandı.