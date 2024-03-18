

"O Emekliler İkramiye Alamayacak: Bayram Öncesi Büyük Şok"

Ramazan Bayramı öncesi bazı emeklilerin bayram ikramiyesi alamayacağı ortaya çıktı, milyonlarca emeklinin beklediği haber büyük şok yarattı.

Milyonlarca emeklinin maaş zammı geçtiğimiz ay açıklanmış, yüzde 49,25 zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkmıştı. Ancak emekliler, maaş zammının ardından bayram ikramiyelerine odaklanmıştı.

Geçen yıl verilen 2 bin TL bayram ikramiyesi, yapılan yüzde 50 zam ile birlikte 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ancak ödeme tarihleri belli olurken bazı emeklilerin ikramiye alamayacağı öğrenildi.

Bayram ikramiyeleri için belirlenen ödeme tarihleri şu şekilde:

Ramazan Bayramı ikramiyesi: 2-5 Nisan arasında

Kurban Bayramı ikramiyesi: 10-15 Haziran arasında

Ancak emeklilerin bayram ikramiyesinden yararlanabilmesi için dikkat etmeleri gereken detaylar bulunuyor. Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilmek için 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış veya kazanacak tüm emeklilerin ödemelerini alabilecekleri belirtildi.

EYT'liler ve diğer sigortalılar için de özel bir durum belirtildi. 31 Mart'a kadar emeklilik için başvuranlar, işlemleri bitmese bile Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecekler. Ancak Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuranlar, sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Sonuç olarak, 31 Mart'tan sonra başvuru yapan emeklilerin sadece bir bayram ikramiyesi alabilecekleri belirtildi. Tüm emeklilerin bayram ikramiyelerinden zamlı şekilde faydalanabilecekleri vurgulandı.