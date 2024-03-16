isparta-detayli-oto-yikamaisparta-detayli-oto-yikama

Vefa, Ustalara Saygı: Yaşayan İnsan Hazinesi'ne Son Veda

Vefa, Ustalara Saygı: Yaşayan İnsan Hazinesi'ne Son Veda
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Vefa, Ustalara Saygı
 Yaşayan İnsan Hazinesi'ne son veda:
Bu kalp seni unutur mu?
 
''Türk Dokuma Kültürü''ne adanan bir hayat: Selver Karakale. 8 yaşında köşe yastığı dokuma ile başlayan sanat yolculuğu tamamlandı. O, 93 yıl boyunca dokuma yaptı. Ve 101 yaşında hayata gözlerini yumdu.Karakale, 16 Mart 2024 Cumartesi günü Gönen'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
 
-Aziz hatıraların önünde; saygıyla…
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Tespiti Projesi bağlamında kısa film ve belgesellerini çektiği; yayımlanan kitaplarda fotoğraf ve özgün bilgilerinin paylaşıldığı Selver Karakaleeserlerde anılmaya devam edecek.
 
-Yaşayan İnsan Hazinesi unvanını göremedi
SDÜ, 'Son Bilge' Selver Karakale'nin ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' ilân edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teklifte bulunmuştu. 
 
-100 yaşındaki dokuma ustası Selver Karakale'nin ilham veren hikâyesi: 'Hem ölümlük hem dirimlik' kadim Türk dokumaları
 
Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) 1 Haziran 2017 tarihinde başlattığı ''Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasları Projesi'' kapsamında yayımlanan yeni eserde 1 asırlık bilge çınarın Türk dokumalarına adanan hayatını anlatmıştı.
 
-Bizim dokumalarımız 'hem ölümlük hem dirimlik'
''Isparta Kültürel Miras- Dokuma Ustası Selver Karakale.''
SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin (BAP) desteklediği, yürütücülüğünü Prof. Dr. Mustafa Genç'in yaptığı projede 101 yaşındaki Selver Karakale'nin 93 yıldır devam ettirdiği Türk dokumaları konu edilmişti.
 
-Doğa ile iç içe hayat, kökboyama ve dokuma
101 yaşındaki Selver Karakale'nin kadim Türk dokumaları, baharda göç, giyim kültürü, koyun- keçilerin kırkım takvimi ve işlemleri hakkında yaşadığı deneyimler ve bilgiler kayıt altına alınarak 8' 37''lik kısa film hâline getirilmişti.
Isparta Kültürel Miras- Dokuma Ustası Selver Karakale'nin ilham veren hikâyesi SDÜ'nün resmî youtube kanalında yayımlanmıştı.
 
-İzlemek isteyenler için link:
https://www.youtube.com/watch?v=ZxTtXPf8dPU
 
-''Kültürümüz, sanatımız ve bilimimiz daim olsun''
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğü Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (YORKAM) Prof. Dr. Mustafa Genç, Büyük Türkistan coğrafyasında yaşayan Türklerin en önemli sanatsal üretimlerinden birinin de el dokumaları olduğunu ifade etmişti.
Türk kültüründe el dokumalarının beşikten mezara değin hayatın tüm yelpazesinde geniş bir yer edindiğine atıf yapan Prof. Dr. Mustrafa Genç, ''Büyük Türkistan coğrafyasında yaşayan Türklerin en önemli sanatsal üretimlerinden biri de el dokumalarıdır.
Dokuma o kadar önemli bir alan ki hayata gözünüzü açtığınızda bir dokumanın üzerinde başlarsınız. Hayatınıza dokumayla devam edersiniz. Çantanız olur, heybeniz olur, torbanız olur…
Sonra ölürken; ölürken de tabunuzun üzerine bir dokuma örtülür. Ve sonrasında namazınızın kılındığı camiye vakfedilir.
İşte bu noktada dokumalarımız 'hem ölümlük hem dirimlik' olarak adlandırılır.
Yaşanılan coğrafyanın özellikleri, büyüklerden öğrenilen teknik, hepsi bir araya geldiğinde Selver Karakale çok önemli bir figür bizim için… Çünkü 8 yaşında dokumaya başlayıp; 8 yaşından 99 yaşına bir ay sonra 100 yaşına girecek olan bir insanın hâlâ dokuma ile uğraşması, hâlâ üretmesi ve onun bu kültürü ne kadar önemsediğini, kendi hayatına ne kadar dâhil ettiğini ve bu sanatın ne kadar önemli bir alan olduğunu bize göstermesi açısından çok kıymetli.
Hem okuyalım, hem dokuyalım. Kültürümüz, sanatımız ve bilimimiz daim olsun''ifadelerine yer vermişti.
 
-SDÜˈnün resmî youtube kanalında yayımlanan kısa filmde şu bilgi notu paylaşılmıştı:
''Yüzyıllarca Orta Asya kültürünün taşıyıcılığını yapan Yörükler artık günümüz çağının zorunlu kıldığı değişimler geçirmişlerdir. Bunlardan ''uzun göç'' ve ''kıl çadırda yaşama geleneği'' neredeyse terkedilmiş durumdadır.
Türk kültür yapısı içerisinde önemli bir yere sahip olan Yörüklerin yaşam biçimlerinde meydana gelen bu değişimler sonucunda sürdüre geldikleri birçok uygulama, değer ve ritüel ya farklılaşmakta ya da ortadan kalkmaktadır. Bu değişim ve yok oluş kültürel miras açısından, değerlendirildiğinde, geçmişi kavramada ve geleceği anlamada sadece Anadolu kültürü açısından değil aynı zamanda dünya kültürü açısından da büyük bir önem taşımaktadır.
Isparta'nın Somut olmayan Kültürel Mirası Projesi Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Biriminin Yürütücülüğünü Doç. Dr. Mustafa Genç’in yaptığı SBG-7468 Numaralı ''Isparta Kültürel Miraslar''  Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. ''
 
-Bilge Usta Selver Karakale ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' olarak teklif edilmişti
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ''Kültürel Miraslar Projesi'' kapsamında Isparta Yörük kültürü ve dokuma kültürü açısından çok önemli bir değere sahip Selver Karakale'nin kısa filmini yapmıştı. Karakale ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' olarak teklif edilmişti.
SDÜ tarafından belgelendirme sürecinde şu bilgilere yer verilmişti:
''Bizim kültürümüzde insan dünyaya gözlerini bir dokuma üzerinde açar. Kundağı, örtüsü, yaygısı yine dokumadır. Hayatı bir dokumanın üzerinde devam eder. Kendini okuma süreci ve bulma süreci de yine dokumadadır. Bu dünyadan göçerken de bir dokumanın altında veda eder. Modern çağımızla bu derin tarihi kesit arasına kurulabilecek en anlamlı ve izahı mümkün olmayan köprü, dokumaların tam da sözünü ettiğimiz ''derin mana'' dünyası olmalıdır.
Isparta'da 2017 yılından bu yana sürdürdüğümüz Kültürel Miras çalışmalarında birçok değer tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Kaybolmaya başlayan bazı değerlerinde belgesel ve kısa filmleri yapılmıştır.
100 Yaşına 1 ay kalan Selver Karakale Isparta Yörük Kültürü ve Dokuma Kültürü açısından önemli bir değerdir. Kendisi kayıt altına alınmış ve Yaşayan İnsan Hazinesi olarak teklif edilmiştir.
Yaşadığımız şehrin değerlerinin hem kayıt altına alınması ve bu değerlerden modern insanın beklentisine uygun yeni yorumlara zemin oluşturma niyetiyle Selver Karakale kısa filmi çekilmiştir. Bu belgelendirme:
Isparta'nın Somut olmayan Kültürel Mirası Projesi Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Biriminin Yürütücülüğünü Doç. Dr. Mustafa Genç’in yaptığı SBG-7468 Numaralı ''Isparta Kültürel Miraslar'' Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. ''
 
Whats-App-Image-2024-03-16-at-17-01-24-1Whats-App-Image-2024-03-16-at-17-01-24-2Whats-App-Image-2024-03-16-at-17-01-24Whats-App-Image-2024-03-16-at-17-01-25-1Whats-App-Image-2024-03-16-at-17-01-25Whats-App-Image-2024-03-16-at-17-01-26Whats-App-Image-2024-03-16-at-17-01-27Whats-App-Image-2024-03-16-at-17-01-28

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Milyonlarca Emeklinin Hayalleri Suya Düşecek
Bu şartı taşımayanların ehliyetine el konulacak 'Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor'
Altın Fiyatlarına Dair Uzman İsimden Uyarı
Türkiye'de Toplu Ulaşım İçin Yeni Dönem
Türkiye'nin 31 Mart Seçimlerine İlişkin 11 Temel Soru ve Cevapları
YÖK'ten Yurt Dışı Üniversitelere Yeni Karar
Bir Depo Benzin İçin Ödenen Vergi Şoke Etti: Vergi Uzmanı Açıkladı
Bankalardan Uyarı Mesajları
ATM'lerde Tartışma Yaratacak Karar
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait? Yargıtay'dan Emsal Karar
Faturaları Çöpe Atanlar Yandı
En Düşük Emekli Maaşı 14.431 TL Olacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı Denetimleri Sıklaştırdı
Sigara Paketlerinde Yeni Dönem
Ramazan Alışverişi Yapacaklara Müjde: 800 TL İade Fırsatı!
Traffic Lounge, spor tutkunlarına muhteşem bir deneyim sunuyor!
Isparta'da Radyo Dinleme Tutkusu Yükseliyor!
Su ısıtıcısındaki tüm kireci anında söküp atan formül Mükemmel çay ve kahve içebileceksiniz
Araç Sahiplerine Müjde: Zorunluluk Kaldırıldı, Artık Serbest!
SGK Uzmanı Açıkladı: İstifa Edip Tazminat Alma Sırrı!
Benzin ve Motorine Dev Zam: Araçlar Otoparktan Çıkamayacak
Emeklilere Bayram Öncesi İlaç Gibi Formül
Bankalar Arası Para Transferinde Yeni Dönem
THY'den Önemli Uyarı: Bazı Ülkelerin Giriş Şartları Değişti!
Hisseli Tapu Sahipleri Dikkat! Kardeşler Arası Miras Paylaşımında Yeni Dönem
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

4 Milyar Lira Ödeme Başlıyor4 Milyar Lira Ödeme Başlıyor10 Mart 2024
Yalvaç'ta Geleneksel Kıyafet Yarışması Heyecanı: Körküler Köyü Birinciliği Kazandı!Yalvaç'ta Geleneksel Kıyafet Yarışması Heyecanı: Körküler Köyü Birinciliği Kazandı!11 Mart 2024
B Sınıfı Ehliyet Sahiplerine Önemli DuyuruB Sınıfı Ehliyet Sahiplerine Önemli Duyuru11 Mart 2024
Ramazan Ayında Ekmeğe Büyük İndirimRamazan Ayında Ekmeğe Büyük İndirim10 Mart 2024
Yargıtay'dan Emsal Karar: Çalınan Eşyalar İş Yerine Sorumluluk Getiriyor!Yargıtay'dan Emsal Karar: Çalınan Eşyalar İş Yerine Sorumluluk Getiriyor!11 Mart 2024
Ramazan Kolisi Dağıtılacak: Başvuru Süreci Başladı Ramazan Kolisi Dağıtılacak: Başvuru Süreci Başladı15 Mart 2024
Emeklilere Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi DeğişiyorEmeklilere Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi Değişiyor14 Mart 2024
Ramazan ayında PTT'ye başvuranlar 2 Bin 900TL'lik ödeme alıyorRamazan ayında PTT'ye başvuranlar 2 Bin 900TL'lik ödeme alıyor13 Mart 2024
Faturalarını Çöpe Atanlar Pişman Olacak!Faturalarını Çöpe Atanlar Pişman Olacak!10 Mart 2024
Araç Sahiplerine Müjde: Zorunluluk Kaldırıldı, Artık Serbest!Araç Sahiplerine Müjde: Zorunluluk Kaldırıldı, Artık Serbest!15 Mart 2024
Bankalardan Kritik UyarıBankalardan Kritik Uyarı10 Mart 2024
Yapan da Yaptıran da YanacakYapan da Yaptıran da Yanacak14 Mart 2024
Bankalar Arası Para Transferinde Yeni Dönem Bankalar Arası Para Transferinde Yeni Dönem15 Mart 2024
Eğlencenin Merkezi: Gökceren Toys and Games, Çocukları Renkli Dünyasına Davet Ediyor!Eğlencenin Merkezi: Gökceren Toys and Games, Çocukları Renkli Dünyasına Davet Ediyor!11 Mart 2024
Oruç tutan tüm çalışanlara ödeme yapılacak 'Çoğu kişinin haberi bile yok' İşveren uymak zorundaOruç tutan tüm çalışanlara ödeme yapılacak 'Çoğu kişinin haberi bile yok' İşveren uymak zorunda13 Mart 2024
Tüp Fiyatlarına Yeni Zam: Mutfakta Yangın Var!Tüp Fiyatlarına Yeni Zam: Mutfakta Yangın Var!11 Mart 2024
Ramazan Pidesine Zam Geldi: 'Fırına Giden Şoke Oldu'Ramazan Pidesine Zam Geldi: 'Fırına Giden Şoke Oldu'15 Mart 2024
TÜVTÜRK'ten Yeni KuralTÜVTÜRK'ten Yeni Kural14 Mart 2024
Emeklilere Bayram Öncesi İlaç Gibi FormülEmeklilere Bayram Öncesi İlaç Gibi Formül15 Mart 2024
Araç Sahiplerine Müjde: Trafik Cezalarının Tamamı İade EdilecekAraç Sahiplerine Müjde: Trafik Cezalarının Tamamı İade Edilecek14 Mart 2024