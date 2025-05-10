Mehmet Ağca’dan Yeni Kitap: “Engelsiz Ruhunun Şiirleri” Okuyucularla Buluştu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan genç şair Mehmet Ağca, ikinci şiir kitabı “Engelsiz Ruhunun Şiirleri” ile edebiyat dünyasına bir kez daha güçlü bir ses veriyor. İlk kitabı “Sessiz Düşler” ile şiir severlerden olumlu geri dönüşler alan Ağca, bu yeni kitabında umut, sevgi ve hayatın içtenliğini işleyen eserleriyle dikkat çekiyor.Doğuştan bedensel ve konuşma engeline rağmen yazma tutkusundan vazgeçmeyen Ağca, kitabıyla ilgili şunları söylüyor:İlk şiir kitabımda beklentileri tam karşılayamadığımı düşündüğüm için ikinci kitabımı çıkardım. Umarım bu kez beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum.“Engelsiz Ruhunun Şiirleri” adlı eseriyle, engellerin sadece fiziksel olmadığını; asıl engellerin zihinlerde oluştuğunu vurgulayan Ağca, her yaştan okuyucuya hitap ediyor. Samimi ve yalın diliyle kaleme aldığı şiirler, kısa sürede edebiyatseverlerin ilgisini çekmeye başladı.Kitap, şu anda Kitapyurdu internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş durumda. Eseri edinmek isteyen okuyucular, aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir:Genç yaşına rağmen edebiyata olan bağlılığı ve üretkenliğiyle takdir toplayan Mehmet Ağca, Osmaniye’nin ve özellikle Düziçi ilçesinin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.