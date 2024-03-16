"Vali Baruş, Anadolu ve Modernevler Mahallelerinde İncelemelerde Bulundu"

Vali Aydın Baruş, mahalle ziyaretleri kapsamında Anadolu ve Modernevler mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu. Mahalle muhtarlarıyla, asayiş, güvenlik, sosyal yardımlar ve yürütülen diğer çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Vali Baruş, mahallelerde esnaf ziyaretleri ve Aile Sağlığı Merkezi ziyaretleri gerçekleştirdi. Vali Baruş ayrıca Aktif Yaşam Merkezi’ni de ziyaret ederek büyüklerimizle bir süre sohbet etti. Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak ile İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.