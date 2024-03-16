Karaman FK'ya Trafik Kazası Sonrası Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 10 Mart 2024 tarihinde Yeni Karaman Stadyumu'nda gerçekleşen Karaman FK - Isparta 32 Spor maçında yaşanan olaylar sebebiyle Karaman FK Kulübüne çeşitli cezalar verdi. Kararlar şu şekildedir:
- Karaman FK kulübüne, maç esnasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası uygulanmıştır.
- Aynı müsabakada Karaman FK Başkanı Süleyman Han'a, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 90.000 TL para cezası uygulanmıştır.
- Karaman FK sporcusu Berkan Burak Turan'a, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 9.000 TL para cezası verilmiştir.
- Aynı müsabakada Karaman FK sporcusu Onur Taha Takır'a, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 9.000 TL para cezası verilmiştir.
- Aynı müsabakada Karaman FK sporcusu Ahmet Furkan Özcan'a, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi sebebiyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 resmi müsabakadan men cezası ve 9.000 TL para cezası verilmiştir.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada bu kararların alındığı belirtilmiştir.