Karaman FK'ya Trafik Kazası Sonrası Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 10 Mart 2024 tarihinde Yeni Karaman Stadyumu'nda gerçekleşen Karaman FK - Isparta 32 Spor maçında yaşanan olaylar sebebiyle Karaman FK Kulübüne çeşitli cezalar verdi. Kararlar şu şekildedir:

Karaman FK kulübüne, maç esnasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası uygulanmıştır.

Aynı müsabakada Karaman FK Başkanı Süleyman Han'a, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 90.000 TL para cezası uygulanmıştır.

Karaman FK sporcusu Berkan Burak Turan'a, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 9.000 TL para cezası verilmiştir.

Aynı müsabakada Karaman FK sporcusu Onur Taha Takır'a, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 9.000 TL para cezası verilmiştir.

Aynı müsabakada Karaman FK sporcusu Ahmet Furkan Özcan'a, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi sebebiyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 resmi müsabakadan men cezası ve 9.000 TL para cezası verilmiştir.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada bu kararların alındığı belirtilmiştir.