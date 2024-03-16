"Sporun Mavisi Dalış Eğitim Projesi Başarıyla Tamamlandı"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kutup Ayısı Dalış ve Doğa Sporları Kulübü arasında imzalanan protokolle başlayan ‘‘Sporun Mavisi Donanımlı Dalış Eğitim Projesi” 22-25 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlerle sona erdi. Proje kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler 1 yıldız dalıcı brövesi almaya hak kazandı. Öğrencilere bröveleri Vali Aydın Baruş tarafından verildi.“Binkoş Denge Bisikleti Eğitim Projesi” imzalandı. Bröve takdiminin ardından yine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Vali Baruş nezaretinde “Binkoş Denge Bisikleti Eğitim Projesi” imza töreni gerçekleştirildi. Projeyle; 03-06 yaş grubundaki çocuklara erken yaşta sporla tanışmalarını ve dengeleyiciler olmadan, bisiklet sürerek güçlü bir denge duygusunu geliştirmelerini sağlamak, kask kullanmayı alışkanlık haline getirerek bisiklet ve motor sporlarına alt yapı oluşturmak amaçlanıyor. Eğitimler 20 Nisan-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.