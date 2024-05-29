Uyumder'in 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı El Sanatları Yıl Sonu Sergisi ve Kitap Cafe Açılışı Yapıldı

Uyumder'in 2023-2024 eğitim öğretim yılı el sanatları yıl sonu sergisi ve Kitap Cafe'nin açılışı gerçekleştirildi. Uyumder Başkanı Yaşar Erbil, açılışla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gençlerimiz için bir hizmetimizi daha açarak hizmete sunduk elhamdülillah. Açılışımıza şeref veren ve güzel dualarla açan Şevki Yılmaz Hocamıza, kaymakamlarımıza, belediye başkanı temsilcilerine, belde belediye başkanlarına, emniyet ve jandarma temsilcilerine, il ve ilçe müdürlerimize, parti temsilcilerimize, STK temsilcilerine, faksla kutlama mesajı gönderen Basri Sönmez ve Halım Yalıcı milletvekillerimize, kadın kollarımıza, SDÜ ve ISUBÜ öğretim görevlilerine, Erenler Mehteran ve Muhsin Kiremitçi Mehteran takımına, Atabey Halk Eğitim kurs hocalarımıza, sevdiğimiz dostlarımıza, gönül elçilerimize ve bu hizmeti sunmak için gece gündüz çalışan Uyumder gençlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Gençlerimizi sevindirdiniz, Allah da sizleri sevindirsin inşallah.”

Etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı ve açılış dualarla gerçekleştirildi. Uyumder, gençler için sağladığı bu yeni imkanlarla eğitim ve sosyal faaliyetlere katkı sunmaya devam ediyor.

