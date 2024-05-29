İş Dünyasının KOSGEB'ten Beklentileri Görüşüldü

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik’i makamında ziyaret etti. Bu görüşmede, KOSGEB’in 2024-2028 dönemine yönelik hedef ve projeleri masaya yatırıldı ve Isparta’daki iş dünyasının destek programlarından beklentileri detaylıca ele alındı.

Ziyarete, KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, ITSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Dede ve Şakir Uygun’un yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis üyeleri de katıldı. Görüşmede, KOBİ’lerin teknoloji düzeyi, rekabet gücü ve verimliliğinin artırılmasına yönelik destek programları üzerinde duruldu. Hem mevcut destek programları hem de yenilenmekte olanlar detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, destek programlarıyla birlikte uluslararası fon kaynaklarının KOBİ’lerde teknoloji düzeyinin, rekabetçiliğin ve verimliliğin artırılmasına nasıl katkı sağlayabileceği üzerinde duruldu.

Başkan Çelik: KOSGEB Destekleri Sanayicimiz İçin Büyük Önem Taşıyor

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, yapılan ziyaret sırasında KOSGEB desteklerinin Isparta’nın sanayicileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Çelik, “KOSGEB’in sağladığı destekler, Isparta’daki işletmelerin teknolojiye uyum sağlaması, rekabet gücünü artırması ve uluslararası arenada daha etkin bir konuma gelmesi açısından kritik bir role sahiptir. Sektörümüzün ve işletmelerimizin gelişimi için KOSGEB’in sunduğu desteklerin Isparta’nın ekonomik ve endüstriyel potansiyelini artıracağına inanıyoruz. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. İş birliğimizin ve ortak hedeflerimizin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz,” dedi.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

