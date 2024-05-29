Eğirdir’de 28. Dağcılık Şenliği Düzenlendi: Belediye Başkanı Mustafa Özer Katıldı

Eğirdir’de faaliyet gösteren ETUDOSD Derneği’nin öncülüğünde bu yıl 28.’si düzenlenen Dağcılık Şenliği büyük ilgi gördü. Şenliğe, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer de katılım sağladı. Başkan Özer, şenlikte vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde, doğa sporlarının ve özellikle dağcılığın Eğirdir için önemine vurgu yaptı. Özer, bu tür etkinliklerin bölgenin tanıtımı ve turizmin gelişimi açısından büyük fayda sağladığını belirtti.

Dedegöl Dağcılık Şenliği, doğaseverler ve dağcılar için önemli bir etkinlik olarak biliniyor ve her yıl birçok katılımcıyı ağırlıyor. Başkan Özer, şenliğin organizasyonuna emeği geçenlere teşekkür ederken, katılımcılara doğayı koruma ve sürdürülebilir turizmi destekleme çağrısında bulundu. Eğirdir Belediyesi’nin bu tür etkinliklere her zaman destek vereceğini ifade eden Özer, ilçenin doğal güzelliklerinin tanıtımı için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Başkan Özer, doğa sporlarının Eğirdir’in tanıtımı ve turizmi için taşıdığı öneme dikkat çekerken, şenlik boyunca vatandaşlarla yakından ilgilendi. Eğirdir’in doğal güzelliklerinin ve turizm potansiyelinin bu tür etkinliklerle daha da ön plana çıkacağına inandığını belirten Özer, doğaseverleri ve dağcıları Eğirdir’e davet etti.