Tüm Emeklilerin Maaşı Artık Böyle Ödenecek! Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

SSK ve Bağkur ayrımı olmadan tüm emeklileri ilgilendiren kritik bir değişiklik resmi olarak yürürlüğe girdi. Banka şubelerinde yaşanan yoğunluk ve ATM kullanımındaki zorlukları azaltmak amacıyla, emekli maaşlarının ödeme sürecinde önemli bir düzenleme yapıldı.

Ülke genelindeki 49,847 ATM ile para çekme ve yatırma işlemleri gerçekleştirilebilirken, ATM'lerde yaşanan sorunlar nedeniyle daha etkili çözüm yolları aranmaktaydı. Bankalar, bu soruna yönelik olarak, emeklilerin maaş çekimlerinde kolaylık sağlamak amacıyla günlük para çekme limitlerini artırarak yeni limitlerini duyurdu.

Güncellenmiş Günlük Para Çekme Limitleri:

İş Bankası: Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL

Yapı Kredi: Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL

Garanti BBVA: Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL

ING: Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL

Ziraat Bankası: Nakit: 7.500 TL QR: 7.500 TL Toplam: 15.000 TL

Akbank: Nakit: 5.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 10.000 TL

Halkbank: Nakit: 7.500 TL QR: 7.500 TL Toplam: 15.000 TL



Bu yeni düzenlemeyle, emeklilerin maaş çekme işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelirken, bankalardaki yoğunluk da önemli ölçüde azaltılacak. Ayrıca, bu değişiklikle emekliler, ATM'lerden maaşlarını daha yüksek limitlerle çekebilecekler.