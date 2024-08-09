Ehliyete Artık El Konulamayacak: Mahkeme Emsal Karar Verdi

Mahkeme, ehliyeti nedeniyle mağduriyet yaşayan sürücüler için önemli bir emsal karar verdi. Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, 22 Mayıs'ta alkollü araç kullanırken yakalanan TIR şoförü A.B.'ye 6 bin 439 TL idari para cezası verilmiş ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulmuştu.

A.B., sadece 'B' sınıfı ehliyetine el konulması gerektiğini savunarak, diğer sınıf ehliyetlerindeki (M, C1, D) yaptırımların hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. İlk olarak Gördes Sulh Ceza Hakimliği, talebi reddetti. Ancak, A.B.'nin avukatı Alperen Ekici'nin konuyu Akhisar Sulh Ceza Hakimliği'ne taşımasıyla, mahkeme sadece 'B' sınıfı ehliyete yönelik yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Avukat Alperen Ekici, mahkemenin bu kararının emsal niteliğinde olduğunu belirtti. Ekici, "Müvekkilim, geçimini sağladığı işinde yalnızca otomobil kullanırken alkol tespit edildi. Fakat ehliyetindeki diğer sınıflara da el konulması hukuka aykırıydı. Mahkeme, 'B' sınıfı ehliyete el koyma, diğer sınıf ehliyetleri ise iade etme kararı aldı. Bu, birçok vatandaşı ilgilendiren bir emsal karar oldu" dedi.

Önemli Noktalar:

Mahkeme, sadece ilgili sınıfa yönelik yaptırımların uygulanması gerektiğine hükmetti.

Diğer sınıflardaki ehliyetler, sürücüye geri verildi.

Benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların yasal sürede yargıya başvurması tavsiye ediliyor.

Bu karar, ehliyetine el konulan sürücüler için hukuki süreçte önemli bir referans olacak ve benzer durumdaki vatandaşlara yönelik adil bir uygulamanın önünü açacak.