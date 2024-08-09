Akaryakıtta 240 TL İndirim Fırsatı! Ziraat Bankası Kampanyası Başladı

Son bir yıl içinde akaryakıt fiyatlarındaki artış, vatandaşları zor durumda bırakırken, Ziraat Bankası'ndan sevindirici bir haber geldi. Banka, Petrol Ofisi ile iş birliği yaparak Bankkart sahiplerine yönelik bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, 15 Ağustos'a kadar Petrol Ofisi istasyonlarından yapılacak akaryakıt alışverişlerinde toplamda 240 TL geri iade fırsatı sunulacak.

Kampanya Detayları:

Kampanya Tarihleri: 15 Temmuz'da başlayan kampanya, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

15 Temmuz'da başlayan kampanya, 15 Ağustos'a kadar devam edecek. Geri İade Tutarı: Toplamda 240 TL'ye kadar geri iade alınabilecek.

Toplamda 240 TL'ye kadar geri iade alınabilecek. Alışveriş Şartı: Kampanya, 750 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde geçerli olacak.

Kampanya, 750 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde geçerli olacak. Geçerli İşlemler: Geri iade, yalnızca Bankkart POS’u ile yapılan işlemler için geçerli olacak ve aynı gün içinde yapılan işlemlerden sadece biri kampanyaya dahil edilebilecek.

Başvuru ve Kullanım: Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya SMS yoluyla başvuru yapabilirler. Kazanılan Bankkart liralar 22 Ağustos'ta yüklenecek ve bir aylık kullanım süresi bulunacak.

Bu kampanya, akaryakıt fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemde sürücülere önemli bir destek sağlayacak. Ziraat Bankası'nın sunduğu bu fırsat, vatandaşların yakıt maliyetlerini düşürmesine yardımcı olmayı hedefliyor.