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TKDK’DAN EĞİRDİR’E 44,6 Milyon TL. YATIRIM GERÇEKLEŞTİ

TKDK’DAN EĞİRDİR’E 44,6 Milyon TL. YATIRIM GERÇEKLEŞTİ
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
*BAŞKAN VELİ GÖK BU İŞİ BİLİYOR.
 
*TKDK EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNE KATILDI.
 
*TKDK’DAN EĞİRDİR’E 44,6 Milyon TL.
YATIRIM GERÇEKLEŞTİ.
 
*UFUKTA EĞİRDİR’E YENİ YATIRIMLAR SÖZ KONUSU.
 
*TKDK TARAFINDAN EĞİRDİR’DE 28 PROJE GERÇEKLEŞTİ.
 
Eğirdir Belediye Meclisi’nin Şubat Ayı 4. Birleşimi yine doluydu. Başkan Veli GÖK Başkanlığında toplanan Eğirdir Belediye Meclisi’ne dün akşam ise TKDK damga vurdu. Başkan Veli GÖK; ‘Bugün aramızda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörümüz Sayın Süleyman Gülcü aramızda bulunuyor, özellikle tarımsal konulardaki yenilikleri ve ilçemize yapılan yatırımları bizlere anlatacaklar kendilerine çok teşekkür ediyoruz.’ dedi.
Eğirdir Belediyesi, Belediye Meclisi Toplantısında konuşan  TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman GÜLCÜ,  TKDK’nın destekleri, TKDK’nın Isparta ve Eğirdir ilçesinde kazandırdığı yatırımlar ile 7 Ocak 2021 tarihinde çıkılan 10. Proje Başvuru Çağrı ilanı hakkında bilgi verdi.  Gülcü sunumunda; ‘TKDK ‘nın ilk Proje çağrısına çıktığı 2011 yılından bu güne kadar Toplam 318 projeye 198.2 Milyon TL hibe sağlandığını, bu hibenin 138,4 Milyon TL’si ödendiğini, 59,80 Milyon TL’sinin ise ödeme sürecinde olduğunu belirtti.
 
Bu hibeler sayesinde Isparta ekonomisine 398 Milyon TL yatırım kazandırıldı.
 
 ISPARTA bugüne kadar en fazla hibe kullanan 7. il konumundadır.
 
TKDK’nın yatırımcılara hayvancılıktan katma değerli ürünlere, turizmden yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede ve %40-70 arası hibe destek oranıyla hizmet sunan,  son yıllarda Türkiye’nin Kalkınmasına önemli katkılar yapan Kurumlarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gülcü, TKDK’nın Eğirdir ilçesine de önemli destekler sağladığını ifade etti.
 
TKDK olarak Eğirdir ilçemizde 28 proje destekledik,  Bu projelerin Toplam Yatırım Tutarı 44,6 Milyon TL dir. Yatırımcılarımıza verilen hibe destek tutarı ise 20,4 Milyon TL’dir.
 
TKDK destekleri ile Eğirdir’de;
 
2 Apart otel (23 yatak kapasiteli) yapıldı, 2 yeme içme tesisi modernize edildi.
5’i Yeni depo kurulumu olmak üzere 13 Meyve Sebze Depolama, Paketleme projesi desteklendi. Biri kiraz, 3 ‘ü elma üzerine 4 tane yeni paketleme tesisi kuruldu.  Özellikle bu paketleme tesislerinde yüzlerce kadın istihdam ediliyor.
3 tane GES  tesisi kuruldu. Bu tesislerde toplam 2 Megawat’lık üretim yapılıyor.
 
10. Proje Başvuru Çağrı Döneminde 125 milyon Euroluk bir bütçe bulunmakta. Bu çağrı döneminde desteklenecek başlıklar ise şöyledir;
101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar:
Besi ve Süt Hayvancılığı, Kanatlı Üretim (Kaz, Hindi yeni kurulum, broyler modernizasyon) Tesisi, Yumurta üretim tesisi Modernizasyonu
 
103. Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar;
Süt ve süt ürünleri işlemelerin tesisleri kurulumu ve modernizasyonu, süt toplama merkezlerinin, peynir altı suyu işleme tesislerinin kurulumu
Kanatlı eti işleme tesislerinin, parçalama tesislerinin ve kesimhanelerin kapasite artırımı olmaması koşulu ile modernizasyonu
Kırmızı et sektöründe kesimhanelerin kurulumu, et işleme parçalama tesislerinin kapasite artırımı olmaması koşulu ile modernizasyonu;
Su ürünleri işleme tesislerinin kurulumu ve modernizasyonu
Meyve ve sebze sektörü kapsamında soğuk hava deposu ile kurutma/paketleme tesisi kurulumu ve mevcutların modernizasyonu desteklenmektedir.
 
*Hangi harcamalara destek veriliyor, neler yapabilirler?
Proje kapsamında ki uygun harcamalar; makine- ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamalarıdır.
 
*Destekleme oranları ve harcama limitleri nelerdir?
Hayvancılık yatırımlarında destekleme limitleri 5.000 Euro ile 500.000 Hibe oranı ise %50-70 arası.
 
103. başlığındaki işleme sektöründe ise Hibe oranları %40-50 arası olup; Et ve Süt işlem sektörlerinde 30.000-3.000.000 Euro, Su Ürünleri İşleme sektöründe 30.000-1.500.000 Euro, Meyve- Sebze yatırımlarında ise 30.000-1.250.000 Euro dur.
 
Proje başvuru tarihleri ne zaman?
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2021 tarihi saat 18:00’de kapatılacaktır. Başvuru dosyalarının Kuruma son teslim tarihi 19.03.2021, saat 18:00’dir.   
 
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar:  Online Proje Başvuru Sistemi 23.03.2021 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuru dosyalarının Kuruma son teslim tarihi 26.03.2021, saat 18:00’dir. 
 
10. Proje Başvuru Çağrı döneminin ülkemiz, ilimiz ve Eğirdir ilçemiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.’ dedi.
 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘TKDK Isparta İl Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Süleyman Gülcü ve ekibine çok teşekkür ediyoruz, görüyoruz ki Eğirdir’imiz muhteşem destekler almış, hem ülke ekonomimize, hem de ilçe ekonomimize büyük katkılar sağlayan tesisler ilçemizde faaliyetine devam ediyor. Bundan sonraki TKDK Projelerinde önemli değişikliklerin olduğunu görüyoruz, bundan böyle proje hibesinin yüzde 50’sinin işe başlamadan avans olarak verilmesi ise gerçekten çok önemli. Yine yapılan yenilikle mevcut işletmeler için ipotek sorununun da çözülmüş olması tüm bu ve bunun gibi yeniliklerle başta ilimiz ve ilçemize yeni yatırımların ve tesislerin kazandırılmasını arzuluyoruz.’ ifadelerini kullandı.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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