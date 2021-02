*BAŞKAN VELİ GÖK KASAPLARLA İSTİŞARE YAPTI.



*EĞİRDİR KASAPLARININ ETLERİ BÖLGE HALKI TARAFINDAN LEZZETLİ BULUNUYOR VE TERCİH EDİLİYOR.

İlçemizde kurulan Geleneksel Pınar Pazarı 1200'lü yılların başında yöreye yerleşen Türkler tarafından kurulmuş günümüzde hala devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER’in gayretleri ile geçtiğimiz yıllarda ilçe ve ülke turizmine kazandırılmaya çalışılan Tarihi Pınar Pazarı Sokum Ulusal ve İl Envanterine kaydedilmişti.Bildiğiniz gibi bölge halkının Tarihi Pınar Pazarı’nı tercih etmelerinin en baştaki etkenlerinden birisi burada kesimi yapılan ve satışa sunulan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hem lezzeti, hem kalitesi ve hem de cüzi fiyatlarda olması gösteriliyor.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir Pınar Pazarı’na yapılacak olan Kapalı Hayvan Pazarı ve Mezbahane yapım projesi için bugün saat 11.30’da Eğirdir’de hizmet veren Şerifoğlu Et Sahibi Şerif BÜYÜKÇETİN, Canlar Et Sahibi Adil UĞURLU, Devran Et Sahibi Hüseyin ERÇELİK ve Belediyemiz Veterinerlik İşleri Müdürü Mehmet KÜÇÜKKÖSE’nin katılımı ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.İlçemizde hizmet veren kasapların istek ve görüşlerini dinleyen Başkan Veli GÖK projenin bir an önce hayata geçmesi için çalışmalarına hız verdi.Kapalı Hayvan Pazarı ve Mezbahane yapımı ile Tarihi Pınar Pazarı’nın eski ihtişamlı günlerine yeniden dönmesi planlanıyor.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)