THY'den Önemli Uyarı: Bazı Ülkelerin Giriş Şartları Değişti!

Türk Hava Yolları (THY), Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba ve Brezilya'ya seyahat edecek yolcuları ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. İşte detaylar:

Giriş Koşulları Değişti: THY, belirtilen ülkelere seyahat edecek yolcuların genel şartlara uymasının yanı sıra, ülke otoritelerince belirlenen ek kontrol şartlarına da dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Bu ek kontrolleri sağlamayan yolcuların ülkelere girişine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Meksika'nın Yeni Kuralları: Özellikle Meksika için uluslararası otoritelerin aldığı karar doğrultusunda, ülkeye giriş yapabilmek için Meksika Elektronik Onay Belgesi gereklidir. Bu belge her seferinde farklı olmak kaydıyla kullanılmalıdır. Ayrıca, seyahat sürecini kapsayan ve ödemesi yapılmış otel rezervasyonu ile dönüş bileti de zorunludur. Bagajı olmayan ve seyahat amacını belgeleyemeyen yolcuların ülkeye giriş talepleri kabul edilmeyecektir.

Kolombiya, Küba ve Brezilya'ya Giriş İçin Şartlar: Kolombiya, Küba ve Brezilya'ya seyahat etmek isteyen yolcuların da giriş koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Bu koşullar arasında otel rezervasyonu, gidiş ve dönüş bileti aynı PNR'da yer almalıdır. Ayrıca, transit uçuşlar için belirli süreler ve belgeler de gereklidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: THY'nin belirttiği ülkelerin giriş şartlarını sağlamayan yolcuların uçuşa kabul edilmekte zorluk yaşayabileceklerinin altı çizildi. Bu nedenle, seyahat edecek yolcuların giriş koşullarını önceden kontrol etmeleri ve gereken belgeleri temin etmeleri önemlidir.

Yapılan bu düzenlemelerle, söz konusu ülkelerde seyahat edecek olan yolcuların daha önceden giriş koşullarını kontrol etmeleri ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir.