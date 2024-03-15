: Hisseli Tapu Sahipleri Dikkat! Kardeşler Arası Miras Paylaşımında Yeni Dönem

Kardeşler arasında miras paylaşımında önemli bir değişiklik yaşandı. Artık hisseli tapu sahipleri için daha hızlı ve kolay bir devir süreci başladı. İşte detaylar:

O Şart Kalktı: Hisseli tapu sahipleri artık miras paylaşımında daha serbest bir sürece girecekler. Kardeşler arasında anlaşma artık yazılı olarak yapılabilir ve karşılıklı imzalandığında geçerli olacak. Noter onaylı sözleşmeye ihtiyaç kalmadı.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Hisseli tapu alırken, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir. Miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yeterlidir.

Hisse Paylaşımı: Hissedarlar tapuda hazır bulunmalı ve tapu devri işlemlerini gerçekleştirmelidir. Bir avukata vekalet vermek de mümkündür. Satış işlemi tamamlandıktan sonra hisse sahiplerine düşen paylar kendilerine ödenir.

Önemli Hatırlatma: Eğer hissedarlar tapuda bulunmazsa, avukata vekalet verme hakkı da bulunmaktadır. Tapu kütüğünde yapılan ayırma işlemi ile hisselerin bölüştürülmesi sağlanır.

Bu yeni düzenleme ile hisseli tapu sahipleri arasındaki miras paylaşımı süreci daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabilecek.