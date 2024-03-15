Bankalar Arası Para Transferinde Yeni Dönem: FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Değişiklikler

Bankalar arası para transfer işlemlerinde önemli bir değişim yaşandı. Tüm bankalarda uygulanmaya başlanan yeni sistem, FAST, EFT ve Havale gibi işlemlerde dikkat çeken yenilikler getiriyor.

FAST Sistemi Devreye Alındı: Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz ay devreye alınan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) için Ödeme İste Katman Servisi'nin (ÖİKS) devreye alındığı duyuruldu. Yeni sistem, IBAN paylaşmadan banka üzerinden ödeme talep etme imkanı sunuyor. Ancak kullanıcı onayı olmadan ödeme işlemlerini engelliyor.

Potansiyel Riskler ve Faydalar: Sistemdeki değişikliklerin beraberinde potansiyel riskleri ve faydaları da beraberinde getirdiği belirtilirken, bazı bankalarda kullanılmaya başlanan uygulamanın vatandaşlara kolaylık sağladığı vurgulandı. Ancak uzmanlar, sistemin getirdiği potansiyel riskleri detaylı bir şekilde değerlendirirken, faydalarını da inceliyorlar.

Para Gönderme ve Talep Etme İmkanı: Yeni sistem, mobil bankacılık kullanıcılarına para gönderme yanı sıra ödeme talep etme butonu da sunuyor. Bu servis, borcunu tahsil etmek isteyen kişilerin borçlularından ödeme talep etmelerine ve ödemeleri alacaklı tarafından başlatmalarına olanak tanıyor. Kişiden kişiye ödemeler ve çeşitli iş modelleriyle uyumlu bir tasarım da sunuluyor.

Mesaj Yoluyla İletim ve Onay: Kullanıcılar, kullandıkları bankanın FAST işlemleri üzerinden belirli bir tutar belirterek para talebinde bulunabilecekler. Bu talep banka tarafından mesaj olarak iletilerek onay bekleyecek. Para gönderme talebinin onaylanması ile birlikte istenilen miktar hesaptan çıkarak karşı tarafa ödenecek.

Hedef: Acil Para İhtiyacını Karşılamak: Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan 'Ödeme İste' adlı uygulamanın acil para ihtiyacını karşılamayı hedeflediği belirtilirken, aynı zamanda para transferlerinde hızlı bir çözüm sunmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Yeni sistem, para transferlerinde alacaklı tarafından başlatılmasına imkan tanırken transfer sürecinde de daha esnek bir ödeme sistemi sağlayacak. Bu kapsamda, kullanıcıların dikkatle inceleyerek onay vermeleri gerektiği vurgulanıyor.