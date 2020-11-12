KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. Bölge Müdürlüğü bülteni
Sayı : E.97084018- 170.02/449556 Konu : Yol Durumu (Patlatmalı Kazı Çalışması)
İsparta - Burdur (Dostluk Yolu) 12.11.2020 (Bugün) patlamalı kazı çalışması yapılacaktır.
İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte 15 - 01 K. K. No.lu (Dağ Yolu) Burdur - Isparta yolunda çalışmanın yapılacağı aralıklarda sürücülerin işaret vb işaretçilere dikkat etmeleri gerekmektedir.
İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte 15 - 01 K. K. No.lu (Dağ Yolu) Burdur - Isparta yolunda çalışmanın yapılacağı aralıklarda sürücülerin işaret vb işaretçilere dikkat etmeleri gerekmektedir.