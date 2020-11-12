Süleyman Demirel Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Edirne Valiliği ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle “Edirne kırmızısı” üretiminde kullanılan “Rubia Tinctorum” bitkisi toprakla buluşturuldu.Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün üretim alanında düzenlenen tohum ekim töreninde, “Türk Kırmızı Boyaması”nı Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç yaptı. Törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TTAE Müdürü Adnan Tülek ve davetliler katıldı.“Rubia tinctorum” bitkisi, 15'inci yüzyılda Edirnekari ustalarının kullanmaya başladığı ve casusluk hikayelerine de konu olan “Edirne kırmızısı” renginin ham maddesini oluşturan, kökboya olarak da bilinen bir bitkidir. “Bayrak Kırmızısı” bu kök boyadan elde edilmektedir. Bu renk, dünya literatürüne Türk Kırmızısı olarak geçmiştir.