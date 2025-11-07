Isparta’da Kaçak Alkol Operasyonu: 4 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı
05 Kasım 2025 günü Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda;
125 litre etil alkol,
17 litre el yapımı alkol,
1 adet 1250 ml etil alkol olmak üzere toplam 143,25 litre kaçak alkol,
Alkol dolumunda kullanılan 48 adet boş şişe ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehlikeye atan kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.