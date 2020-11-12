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Buralardan uzak durun! (12 Kasım 2020 Günün Önemli Başlıkları)

Buralardan uzak durun! (12 Kasım 2020 Günün Önemli Başlıkları)
ISPARTA
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Buralardan uzak durun! (12 Kasım 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
12 Kasım 2020 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.


KARABAĞ AÇIKLAMASI
Erdoğan: Türkiye ortak barış gücünde yer alacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karabağ'da alınan zafer sonrası "Yerlerinden edilen Azerbaycanlılar BM gözetiminde evlerine geri dönebileceklerdir. Türkiye ortak barış gücünde Rusya ile yer alacaktır" dedi. Biden'ın başkan seçilmesinin ardından da ilk kez konuşan Erdoğan, kimseyle husumetlerinin olmadığını ve ABD’nin diplomasi ve uzlaşma kanallarını açması gerektiğini vurguladı.


MUTABAKAT İMZALANDI
Akar: Bu çalışma bölgeye faydalı olacak

Dağlık Karabağ’daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı imzalandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında yapılan mutabakat sonrası konuşan Akar “Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum” yorumunu yaptı.


YENİ VAKA 2693
Son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 095 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi.


TÜM DÜNYA KABUL ETTİ
Koca’nın önerisiyle 2021 “Sağlık Çalışanları Yılı" olarak ilan edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 14-15 Eylül tarihli Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirdiği öneri, 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda üye ülkelerin tamamının desteğiyle kabul edildi. Buna göre 2021, tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" olarak ilan edildi.

SİGARA YASAĞI GELDİ
81 ilde belirlenecek cadde, meydan ve sokaklarda sigara yasaklandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde açık alanlarda sigara içmenin yasaklandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.


AŞI GELİYOR
Şahin: 2021’in ilk 3 ayı içinde Türkiye’ye aşı getirme imkânı olur

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin bulduğu aşı dünya gündemine oturdu. Prof. Dr. Uğur Şahin, “2021’in ilk 3 ayı içinde Türkiye’ye aşı getirme imkânı olur. Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğunu ve zamanını bildirirse Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de Türkiye’nin 3. faz çalışmalarında yer aldığı için öncelikli ülkelerden olduğunu vurguladı.


ÜLKEYİ KAPATALIM
Biden göreve gelmeden, danışmanının teklifi ortalığı karıştırdı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Kovid-19 Danışma Kurulu Üyesi Dr. Michael Osterholm çok tartışılacak bir öneriye imza attı. Osterholm, salgının kontrol altına alınması için ülkenin 6 haftalığına kapanması ve bu süreçte insanlara maddi kayıpları için ödeme yapılması tavsiyesinde bulundu.


SÜPER BULAŞTIRICI MEKANLAR
Vakaların yüzde 80’i restoran, gece kulübü ve spor salonlarından yayılıyor

ABD’de yapılan yeni bir çalışma Kovid-19 vakalarının çoğunun sadece birkaç yere yapılan ziyaretlerden kaynaklandığını ortaya koydu. Stanford Üniversitesi’nin çalışmasına göre vakaların yüze 80’inin yayıldığı restoranlar, spor salonları, gece kulüpleri, kafeler, oteller ve muayenehaneler süper bulaştırıcı olarak tanımlandı.
 

ŞOK İDDİA
Özdağ: HDP ve İyi Parti ortak anayasa taslağı hazırladı

İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ, HDP ve İyi Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladığını ifade etti. Skandaldan yerel seçimlerden sonra haberi olduğunu söyleyen Özdağ 'Kulaklarıma inanamadım. Meral Akşener, vatanseverlerin güvenine ihanet etmiştir' dedi. 


KANUN GEÇTİ
Vergi borçları ve idari cezalar yapılandırılabilecek

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçlarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.


GOLLÜ PROVA
Milli takımımız, hazırlık maçında Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımımız, 6 gole sahne olan hazırlık maçında Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. Millilerin gollerini penaltıdan Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder kaydetti. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
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