Kasım Ayı: Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı

Kasım ayı, akciğer kanseri konusunda farkındalığın artırılması amacıyla tüm dünyada çeşitli etkinliklerin düzenlendiği önemli bir dönem olarak kabul ediliyor. Akciğer, vücudun oksijen ihtiyacını karşılayan temel solunum organlarından biridir. Ancak akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan akciğer kanseri, günümüzde en yaygın ve en ölümcül kanser türlerinden biri olarak dikkat çekmektedir.

Uzmanlara göre, akciğer kanseri genellikle sigara, puro, pipo ve nargile gibi tütün ürünlerinin kullanımıyla doğrudan ilişkilidir. Aynı zamanda sigara dumanına maruz kalmak (pasif içicilik), asbest ve arsenik gibi zararlı maddelerle temas, hava kirliliği ve radyasyona uzun süreli maruziyet de hastalığın risk faktörleri arasında yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl yaklaşık 1,3 milyon kişi, pasif tütün dumanına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. DSÖ, pasif içiciliğin akciğer kanserine yol açtığını ve bu maruziyet için güvenli bir sınırın bulunmadığını vurguluyor. Bu nedenle dumansız hava sahası uygulamaları ve ev içi tütün dumanına karşı alınan önlemler, toplum sağlığının korunmasında büyük önem taşıyor.

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtileri arasında geçmeyen öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nefes darlığı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi şikayetler bulunuyor. Uzmanlar, bu belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve erken tanının hayat kurtardığını belirtiyor.

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşlara şu çağrıda bulunuluyor:

Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durun.

Dumansız hava sahası uygulamalarına destek olun.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimseyin.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun, yaptığı açıklamada erken teşhisin önemine dikkat çekerek, “Kanserde erken tanı hayat kurtarır. Nefes al, fark et, harekete geç!” mesajını paylaştı.