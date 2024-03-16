 "Esnaf, Başkan Başdeğirmen'e Tam Destek Verdi"

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Gül Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Esnaflar, Başkan Başdeğirmen'e hizmetlerinden dolayı tam destek mesajı vererek, "Kimse size haram lokma yedi diyemez" dedi. Başdeğirmen, esnafların sıcak karşılaması karşısında teşekkür ederek, geleceğe yönelik projelerini paylaştı. Esnaflar, Başkan Başdeğirmen'in şehre değer kattığını ve dürüst hizmet verdiğini vurguladılar. Başdeğirmen ise, daha güzel hizmetler yapmayı dilediğini belirterek, tüm vatandaşlardan Allah'ın razı olmasını temenni etti.