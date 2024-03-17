

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Zam Bekleyenlere Çarpıcı Açıklama: "Temmuz'a Kadar Beklenecek"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, maaşlarına zam bekleyen emekliler için önemli bir tarih belirleyerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarına dikkat çeken Erdursun, emeklilerin merakla beklediği zam konusunda önemli ipuçları verdi.

Özet:

Emeklilerin tepkisiyle karşılanan yüzde 49,25 oranındaki zam sonrası emeklilerin geçinmekte zorlandığına dikkat çeken Erdursun, hükümetin bu sorunu çözmek için çalışmalar başlattığını ifade etti.

Erdursun, Mart ayında ek bir zamın olmayacağını belirtirken, Nisan ayında bir düzenleme yapılması durumunda olabileceğini söyledi. Ancak seçim öncesinde Nisan'a kadar bir düzenleme yapılmamasını saçma bulduğunu ifade etti.

Asgari ücrete yapılacak zamın emekli maaşlarına da etki edeceğini belirten Erdursun, asgari ücretteki artışın özel sektör tarafından karşılandığını ve bu nedenle emekli maaşlarına da artış yapılamadığını dile getirdi.

Emekli maaşlarının asgari ücretin altında kalmasının nedenini açıklayan Erdursun, özellikle özel sektörün asgari ücret konusunda daha cömert davrandığını ve emeklilerin çoğunluğunun asgari ücretin altında aylık aldığını belirtti.

Nisan ve Mayıs aylarına dikkat çeken Erdursun, Temmuz ayına kadar hükümetin ne yapacağının netlik kazanacağını ve bu sürecin seçim sonrasında şekilleneceğini ifade etti. Emekli aylıklarının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

Temmuz ayının, emekli aylıklarında minimum olması gereken rakamın belirlenmesi açısından kritik olduğunu dile getiren Erdursun, seçim sonrasında Mart ayı enflasyonunun açıklanmasının Temmuz ayının beklentilerini netleştireceğini söyledi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam beklentilerini ve bu konudaki belirsizlikleri netleştirmeye yönelik önemli bilgiler içermektedir.