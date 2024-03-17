Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru: İhtiyaç Sahiplerine Maddi Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve geliri olmayan vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal destek programını duyurdu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara aylık 2 bin 835 TL tutarında maddi yardım sağlanacak.

Başvuru Şartları ve Detaylar:

Bu destekten faydalanmak isteyenlerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

65 Yaş ve Üzeri Olmak: Özellikle 65 yaş ve üzeri dar gelirli vatandaşlar için özel olarak hazırlanan yardım paketinden yararlanmak isteyenler, bu yaş kriterini karşılamalıdır. Aylık Gelir Kriteri: Başvuru sahiplerinin aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden daha az olmalıdır. Sosyal Güvencesiz Olmak: Başvuran kişilerin sosyal güvencesi bulunmamalıdır.

Başvuru İşlemleri:

Başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki adımları izlemelidir:

Başvuru sahipleri, T.C. Kimlik Kartları ile birlikte ikamet ettikleri ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak detaylı bilgi alabilirler. Başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte başvurularını tamamlayabilirler.

Ödeme Detayları:

Başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aylık 2 bin 835 TL, yıllık toplamda ise 23 bin TL tutarında yaşlılık aylığı ödenmektedir.

İhtiyaç sahibi vatandaşların bu destekten faydalanmak için başvuru şartlarını ve işlemlerini titizlikle yerine getirmesi önemlidir. Başvuru süreci ve detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, Bakanlığın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya resmi duyuruları takip edebilirler.